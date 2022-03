Squadre serale Amici 2022 ed.21: quali sono?/ Professori e concorrenti

Squadre Amici 2022 ed.21 del serale: nuovi accoppiamenti tra i professori?

Ci siamo, manca poco al via al serale di Amici 21, previsto per il prossimo 19 marzo 2022 su Canale 5, e nell’attesa del preannunciato debutto si delineano ora gli assetti delle squadre rivali che si daranno battaglia per la vittoria del montepremi finale. 18 sono in tutto i concorrenti magliati con felpe dorate, tra cantanti e ballerini, ammessi al serale di Amici 21, e quest’ultimi si divideranno in tre squadre da 6 membri ciascuna in aggiunta a 2 insegnanti, uno di canto e uno di ballo, per ogni team in competizione.

Nel daytime settimanale di Amici 2022 ed.21 si è rilevato, come inoltre anticipato dagli ultimi spoiler tv, che l’insegnante di ballo Veronica Peparini e l’insegnante di canto Anna Pettinelli formano la prima squadra del serale insieme ai rispettivi allievi, i ballerini Dario Schirone, John Erik Dela Kruz e Alice Del Frate, insieme ai cantanti Alberto La Malfa in arte Albe, Crytical al secolo Francesco Paone. Le anticipazioni tv riprese da Biccy (che danno per vincente la scommessa del concorrente Lda, avanzata sulle configurazioni delle squadre del serale) , inoltre, delineano anche gli assetti delle altre due squadre, ammesse al serale Amici 21. Queste a breve saranno annunciate negli ultimi appuntamenti del daytime del talent, prima del via al serale, che si compone di 9 puntate da due o tre eliminazioni ciascuna, fino alla finale, che potrebbe andare in onda su Canale 5 in concomitanza con “il grand final” degli Eurovision song contest 2022 di Torino, previsto su Rai Uno per il 14 maggio 2022.

Seconda e terza squadra di Amici 2022 ed.21: al serale potremmo avere sorprese?

Per la seconda squadra serale amici 2022, Rudy Zerbi (sempre in linea rispetto a quanto pronosticato dal pupillo Lda, nella sua scommessa avanzata ad Amici 21) farà squadra con la “partner in crime”, Alessandra Celentano, a conferma dell’unione avutasi tra i due insegnanti ad Amici 20, al grido di “siete invitati tutti al Perla blu!”. Ai due alleati per la pelle, quindi, si aggiungono nel team i cantanti Lda al secolo Luca D’Alessio, Calma al secolo Marco Barbieri, Luigi Strangis e Gio Montana al secolo Giovanni Niri (ripescato da Zerbi dopo l’eliminazione subita dall’ex maestra Anna Pettinelli), con i ballerini Carola Puddu, Michele Esposito e Leonardo Lini. La terza e ultima squadra del serale Amici 2022 ed.21, invece, vede l’insegnante di canto Lorella Cuccarini unire le forze con l’insegnante di ballo Raimondo Todaro, insieme ai rispettivi allievi, i cantanti Alex al secolo Alessandro Rina, Sissi (Silvia Cesana), Aisha Maryam, e i ballerini Christian Stefanelli e Nunzio Stancampiano.

Non ci resta, quindi, che attendere la data di partenza del serale Amici 21, per scoprire di più sull’attesa fase finale del talent e gli annessi aggiornamenti riguardanti i suoi protagonisti.



