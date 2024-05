Stefano De Martino, caduta rovinosa a Stasera tutto è possibile (VIDEO)/ Scivola e finisce a terra bagnato

Caduta in diretta per Stefano De Martino, scivola a terra bagnato: caos a Stasera tutto è possibile

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile e la chiusura è stata con il botto. Non solo in senso metaforico, gli ascolti dello show di Rai2 sono ottimi e crescenti di edizione in edizione (con una media superiore al 10% di share per 1.733.000 telespettatori), ma anche nel senso letterale perché Stefano De Martino è stato protagonista di una brutta caduta il cui video immediatamente ha fatto il giro del web scatenando i commenti degli utenti social.

Durante il gioco del ‘crazy cup’ il ballerino, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito hanno iniziato a buttarsi a dosso dell’acqua bagnando il pavimento. Il conduttore di Stasera tutto è possibile, spinto dal gioco e dell’euforia del momento ha iniziato a correre per tutto lo studio ed il pavimento bagnato ha fatto il resto. Stefano De Martino è caduto a terra in diretta, scivolato di schiena per fortuna non si è fatto niente di grave e una volta rialzatosi ha continuato a giocare e ridere mostrandosi però completamente bagnato. E tra gavettoni, Stefano De Martino tutto bagnato dopo la caduta e il pubblico in studio in preda alle risate, il programma di Rai2 si è trasformato in un divertente caos.

Stefano De Martino cade a Stasera tutto è possibile: il video fa il giro del web

Inutile dire che il video della caduta di Stefano De Martino in poche ore ha fatto il giro del web generando battute divertenti e risate tra gli utenti. La maggior parte dei quali molto positivi nei suoi confronti. Come riporta Biccy in molti hanno scritto: “Stefano de Martino con camicia bagnata annessa grande dono di Dio”. “Anche io voglio essere imboccato da Stefano, qui mi taccio che è meglio”. “Mi spiace che è scivolato, ma tutto bagnato fa la sua bella figura”.

Dal punto di vista professionale è un periodo d’oro questo per Stefano De Martino. Le indiscrezioni dei giorni scorsi hanno trovato conferma, il conduttore ha firmato un contratto pluriennale con l’azienda. Nel comunicato ufficiale si parla di ‘fasce pregiate di Rai1 e Rai2.’ Mentre Giuseppe Candela di Dagospia riporta un rumor più dettagliatolo che vedrebbe alla conduzione della prossima edizione di Affari Tuoi e Soliti Ignoti, entrambi programmi di Rai1.

