Stefano Fiordelisi, la reazione del padre di Antonella alla notte hot con Edoardo/ Quel like su twitter…

GF Vip 2022, Antonella e Edoardo intimi sotto le coperte: la reazione del padre di lei

Al Grande Fratello Vip 2022 si è definitivamente accesa la passione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, e anche il papà di lei non è rimasto indifferente a quanto accaduto nelle ultime ore nella Casa. La scorsa notte, infatti, i due coinquilini si sono appartati sotto le coperte lasciandosi andare a intimi momenti insieme: non solo baci, ma sul web in molti sostengono che i due possano anche essersi spinti oltre. Ed è arrivata immediata su Twitter la reazione di Stefano Fiordelisi, padre della Vippona, come rivelato da blogtivvu.

L’uomo non ha esplicitamente commentato quanto accaduto, ma si è limitato a mettere like a un tweet che parlava di Antonella ed Edoardo sotto le coperte, finalmente accesi dalla passione sotto le coperte dopo settimane di discrezione. “Mamma mia oh manco se avessero girato un porno. Chapeau a loro che hanno resistito fino a tanto. Meglio vedere due persone che amoreggiano che spettacoli beceri, villani e trash come il sipario di Guendalina Tavassi” il messaggio a cui il signor Fiordelisi non è rimasto indifferente, piazzando subito un like di apprezzamento.

Grande Fratello Vip 2022: passione bollente anche per Oriana e Antonino

La notte di passione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ha scatenato numerose reazioni sui social, come quella del papà della ragazza. Il suo like al commento da un lato sembra approvare la complicità sempre più evidente tra i due, dall’altro sembrerebbe criticare l’intervento di Guendalina Tavassi che, al Grande Fratello Vip 2022, ha avuto un duro confronto proprio con sua figlia. Sta di fatto che Edoardo sembra essere davvero il ragazzo ideale per lei, come rivelato dallo stesso Stefano Fiordelisi nell’incontro in giardino con la figlia.

La passione in Casa, tuttavia, non ha coinvolto soltanto Antonella ed Edoardo. La scorsa notte ha infatti visto protagonisti anche Oriana Marzoli ed Antonino Spinalbese: anch’essi si sono lasciati andare a bollenti effusioni sotto le coperte e, anche in questo caso, in molti si chiedono se la coppia si sia limitata al bacio o ci sia stato dell’altro. La Casa del Grande Fratello Vip 2022 in queste ultime ore è più rovente che mai e, fra tanti battibecchi e furibonde litigate quotidiane, c’è spazio anche per un po’ di intimità.

Mamma mia oh manco se avessero girato un porno. Chapeau a loro che hanno resistito fino a tanto.

— AvvocatoInDisparte🌺 (@eri_ka_90) November 17, 2022













