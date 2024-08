Immaginiamo lo scena: oggi – ovviamente il 15 agosto 2024 – è Ferragosto, il profumino delle griglie che iniziano ad ardere si diffonde in ogni città e paese e, mentre le birre e le bibite si rinfrescano in frigo, ci rendiamo conto della necessità di trovare al più presto i supermercati aperti in zona per recuperare quel fondamentale ingrediente che non può in nessun caso mancare all’appello. Uno scenario – purtroppo – fin che mai frequente e che ancora una volta come spesso accade nelle festività comandante porterà centinaia e centinaia tra noi a mettersi in macchina all’ultimo minuto.

Se siete capitati su questo articolo quasi certamente sarete anche voi – cari lettori – tra quei centinaia di ‘ritardatari’ che anche a Ferragosto non possono fare a meno dei supermercati aperti; e la buona notizia è che ci siamo qui noi de ilSussidiario.net ad accompagnarvi nella ricerca di tutti quei punti vendita che (forse a discapito del tempo libero dei dipendenti) hanno deciso di tenere aperte eccezionalmente le loro saracinesche, anche – e sono la maggior parte dei casi – con orari ridotti che arrivano fino al massimo all’orario di pranzo.

Consigli e suggerimenti per trovare i supermercati aperti anche a Ferragosto 2024 ed evitare ingorghi e perdite di tempo

D’altronde cercare nelle affollate città i supermercati aperti a Ferragosto potrebbe rivelarsi una missione a dir poco ardua, specialmente se si parte senza un piano o una mappa ben definita finendo (quasi inevitabilmente) imbottigliati nel traffico. Partendo proprio da qui – prima di arrivare ai nomi e alle aperture delle principali catene – ci teniamo a lasciarvi un brevissimo vademecum che vi farà perdere (o almeno lo speriamo) il minor tempo possibile completando come dei veri e propri eroi la vostra missione nel minor tempo possibile!

Il primo – imprescindibile – consiglio per trovare i supermercati aperti a Ferragosto è quello di armarvi di una grande quantità di buona pazienza, recuperando grazie a Google o alle PagineGialle l’elenco degli store più vicini a casa vostra per una brevissima telefonata di verifica. Similmente, la seconda arma migliore a vostre disposizione sono i siti ufficiali delle varie catene che nella sezione dedicata all’elenco di tutti i punti vendita riportano anche gli orari aggiornati per ogni festività.

Se non questo non fosse sufficiente e i supermercati che avete individuato non sono aperti in questo Ferragosto del 2024, allora (oltre a rimanere ancora un attimo con noi per l’elenco di cui vi parlavamo prima) sappiate che le maggiori chance le avrete cercando i punti vendita all’interno di centri commerciali ed outlet; oppure – nel caso viviate in piccoli paesini – vicini alle grandi città.

Quali sono i supermercati aperti a Ferragosto 2024: la mappa orari delle grandi catene tra Conad, Coop ed Esselunga

Ma – quindi – quali sono i supermercati aperti oggi, nell’attesa giornata di Ferragosto 2024? La risposta (come certamente avrete capito) non è semplice e dipende soprattutto da dove vi trovate, tra grandi città, paesini o località balneari. Sicuramente un ottimo punto di partenza arriva dalla catena Conad che – “da Milano a Napoli, da Torino a Bari fino a Catania“, recita il sito ufficiale – ha deciso di tenere aperte le saracinesche dei suoi supermercati per tutta la giornata Ferragosto, senza particolari eccezioni.

Stesso discorso potremmo farlo anche per gli store Esselunga, in larghissima parte aperti anche se con orari (nella maggior parte dei casi) ridotti fino alle 14; così come si sono uniti alle aperture straordinari anche le catene Iper, il Gigante (questi in buona parte con orari completi fino alla prima serata), Eurospin, Pam Panorama e Penny Market. Incerto – invece – l’elenco dei supermercati Crai, Despar e Coop aperti a Ferragosto visto che spesso in passato hanno rispettato le chiusure festive con alcuni (forse sporadici) punti vendita operativi sul nostro territorio: in questo caso l’unica cosa fare è utilizzare i rispettivi siti e – come suggerivamo anche prima – i numeri di telefono.