TAYLOR MEGA FIDANZATA?/ Signoretti “Ho delle foto di lei che bacia…” (Pomeriggio 5)

Taylor Mega è davvero tornata single? La giovane influencer ha confermato di non essere fidanzata a Pomeriggio 5 e ha salutato affettuosamente la conduttrice Barbara d’Urso. «Sono single e mi sei mancata». Ma Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, ha preannunciato uno scoop: nella vita di Taylor Mega ci sarebbe una persona. Non necessariamente un uomo, precisa il giornalista. Ma la bella influencer non conferma né smentisce, fa semplicemente la vaga. «Preferisco aspettare prima di dare annunci, perché voglio capire come vanno le cose», ha spiegato lei. Eppure Signoretti ha rivelato di essere in possesso di alcune foto nelle quali Taylor Mega è ritratta mentre si scambia dei baci con questa persona. «Dove ero ieri sera? In Calabria», ha aggiunto lei, ma senza rivelare con chi. Si tratta di Erica Piamonte o c’è una nuova fiamma? «Sono baci che parlano chiaro», ha replicato Signoretti. Presto ne sapremo di più… (agg. di Silvana Palazzo)

TAYLOR MEGA A POMERIGGIO 5: È DAVVERO SINGLE?

Taylor Mega ha trascorso un’estate in giro per l’Italia per eventi e serate varie. Nonostante i numerosi impegni lavorativi, tuttavia, la bellissima influencer è riuscita anche a ritagliarsi del tempo per rilassarsi infiammando la calda estate italiana con le sue forme esplosive. Al suo fianco, però, non è mai apparso un presunto fidanzato. Taylor Mega, infatti, ha più volte ribadito di essere single. Lo sarà ancora o sarà cambiato qualcosa nel corso degli ultimi giorni? Ospite della prima puntata della nuova stagione di Pomeriggio 5 insieme a Francesca De Andrè e Paola Caruso che, invece, hanno rispettivamente perso e trovato l’amore, Taylor Mega è pronta a raccontare l’estate che ha trascorso in compagnia di Erica Piamonte con cui è nato un rapporto davvero speciale. Tra le due ci sarà solo un rapporto d’amicizia o qualcosa di più?

TAYLOR MEGA: IDROMASSAGGIO BOLLENTE CON ERICA PIAMONTE

Sia Taylor Mega che Erica Piamonte non escludono di poter avere una storia con persone dello stesso sesso al punto che i fans sognano di vederle innamorate e felici. Le due ragazze che si sono conosciute durante la settimana di permanenza di Taylor nella casa del Grande Fratello 2019 continuano a frequentarsi e, nelle scorse ore hanno infiammato il web con un video bollente. Le due amiche hanno trascorso qualche giorno in Calabria dove si sono concesse anche un bagno rilassante. Nel video in questione, Taylor si è mostrata in una vasca idromassaggio nuda mentre si copriva il seno mentre si copriva il seno mentre Erica Piamonte versa del detergente nell’acqua. Immagini che hanno scatenato l’entusiasmo dei fans a cui, poi, Taylor ha rivelato che, il bagno si è trasformato in un disastro a causa della quantità eccessiva di detergente versata da Erica che ha inondato così di schiuma la vasca.



