Taylor Mega “Ho subito violenza da un ex”/ “Si instaura un rapporto malato vittima-carnefice…”

Sono ben 2,5 milioni i follower su Instagram di Taylor Mega, influencer prestata alla televisione ospite della puntata di Ciao Darwin – A grande richiesta in onda questa sera in replica su Canale 5. Gli scatti che pubblica, decisamente provocanti e decisamente ‘ostentanti’ fanno da copertina a una vita che non è sempre stata bella, ricca e di successo (come invece apparirebbe oggi). In primis, a segnarla è stato il discredito e la scarsa fiducia riposta in lei da qualche insegnante: “La mia prof delle superiori diceva che non avrei mai fatto nulla nella vita”, ha raccontato Taylor in una delle sue ultime Instagram Stories. In lei è forte il desiderio di riscatto: “Guardami splendere con la mia nuova linea di abbigliamento fitness su una Ferrari rosa”, scrive, a corredo di un carosello che la ritrae in posa con un modello d’auto di lusso. “Cambio macchina come cambio outfit”, si legge invece nella didascalia del post.

Al di là delle foto ammiccanti e degli spaccati della sua vita ‘ordinaria’, c’è un mondo che Taylor Mega ha sempre tenuto in qualche modo nascosto. O quasi: sono rare, comunque, le interviste in cui la si sente parlare del suo passato e in generale del suo vissuto difficile. Per esempio, lo ha fatto nel 2020 a Libero Quotidiano: “A me è capitato di avere uomini manipolatori ma la storia di violenza brutta l’ho vissuta da ragazzina, quando a 15 anni ero fidanzata con un ragazzo di 18. In quel periodo mi sono persa completamente”. Da questa vicenda così delicata e segnante deriva il suo impegno contro la violenza sulle donne: “Si instaura un rapporto malato tra vittima e carnefice che è difficile da dissolvere”, testimonia Taylor. Per poi confessare il suo dramma: “Io avevo iniziato a farmi di eroina e di droga, lui era violento ma alla fine sono riuscita a rompere quel sistema perverso”. Un insegnamento, comunque, è riuscita a ricavarlo: “Mi ha insegnato a essere diffidente dagli uomini gelosi e possessivi, quelli che non ti fanno vivere la tua vita, quelli che la vogliono stravolgere”.

Taylor Mega e il suo rapporto con la bellezza

Un ruolo in tutto questo ce l’ha avuto sicuramente la sua famiglia, che l’ha aiutata a uscirne, ma anche Sonia Bruganelli, che le ha fatto da talent scout. In seguito, Taylor Mega ha maturato anche la consapevolezza di piacere alla gente soprattutto per il suo aspetto fisico: “La bellezza è certamente uno strumento che inizialmente ti aiuta molto ma poi per andare avanti serve carattere, disciplina e temperamento”. Per questo motivo rivendica: “La bellezza dev’essere usata con intelligenza perché è un’arma. Il rischio è, come si suol dire, essere ‘un bello che non balla’”.

