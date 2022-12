TE DEUM: COS’È, TESTO INTEGRALE/ Diretta video Papa Francesco: i Vespri di Capodanno

TE DEUM 2022, DIRETTA VIDEO STREAMING: PAPA FRANCESCO IN SAN PIETRO

“Te Deum Laudamus”: da tre anni a questa parte, prima con la pandemia e ora con la guerra e la crisi energetica, “ringraziare” per l’anno appena trascorso appare impresa quantomeno “utopica”: e invece l’invito della Chiesa con la recita del “Te Deum” e dei Primi Vespri dell’anno è tutt’altro che fuori luogo. Il ringraziamento a Dio nel giorno di Maria Santissima Madre di Dio – ultimo giorno dell’anno – è tradizione di Capodanno ma l’esatto contrario della mera “formalità”: serve infatti, secondo l’insegnamento della Dottrina Sociale della Chiesa, per “ritrovare” quel legame profondo tra il cuore tormentato dell’uomo e la realtà circostante, così complessa e intricata. Appuntamento con il “Te Deum” fissato per oggi 31 dicembre 2022 alle ore 17 in Basilica di San Pietro dove Papa Francesco celebrerà i Primi Vespri della solennità di Maria santissima Madre di Dio, cui faranno poi seguito l’esposizione del Santissimo Sacramento, il tradizionale canto dell’inno “Te Deum”, a conclusione dell’anno civile, e la Benedizione Eucaristica.

Sarà possibile seguire questo ultimo atto liturgico del 2022 tramite la diretta tv su Rai 1 e Tv 2000 oltre alla diretta video streaming di Rai Play e canale YouTube di Vatican News: con le medesime modalità sarà poi possibile seguire la Santa Messa di domani 1 gennaio 2023 e il successivo Angelus da Piazza San Pietro, sempre con Papa Francesco. «Il Signore Gesù, nato dalla Vergine Maria, porti a tutti voi l’amore di Dio, sorgente di fiducia e di speranza; e porti insieme il dono della pace, che gli angeli annunciarono ai pastori di Betlemme: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» (Lc 2,14)», ricordava Papa Francesco nel messaggio Urbi et Orbi di Natale 2022, appena una settimana fa: «Fratelli e sorelle, Betlemme ci mostra la semplicità di Dio, che si rivela non ai sapienti e ai dotti, ma ai piccoli, a chi ha il cuore puro e aperto (cfr Mt 11,25). Come i pastori, andiamo anche noi senza indugio e lasciamoci stupire dall’evento impensabile di Dio che si fa uomo per la nostra salvezza. Colui che è fonte di ogni bene si fa povero e chiede in elemosina la nostra povera umanità. Lasciamoci commuovere dall’amore di Dio, e seguiamo Gesù, che si è spogliato della sua gloria per farci partecipi della sua pienezza», concluse il Pontefice.

VESPRI E TE DEUM: L’OMELIA DEL PAPA NEL 2021

Sono passati solo 12 mesi dall’ultimo “Te Deum” ma osservando quanto avvenuto nel 2022 non è difficile ritenere che sia passata quasi un’era: a Capodanno 2022 la guerra in Ucraina era solo uno “spauracchio” agitato, figuriamoci la possibilità di una terza guerra mondiale. Invece questo non solo è accaduto ma imperversa tutt’ora tanto da impegnare Papa Francesco ormai da mesi nell’instancabile opera di appelli per la pace (a livello pubblico) e sul fronte diplomatico, a livello più privato. Lo scorso Capodanno, Papa Francesco tornò in presenza per i Primi Vespri della Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio, recitando lui il Te Deum e leggendo il messaggio preparato per la fine dell’anno: «In questi giorni la Liturgia ci invita a risvegliare in noi lo stupore, lo stupore per il mistero dell’Incarnazione. La festa del Natale è forse quella che maggiormente suscita questo atteggiamento interiore: lo stupore, la meraviglia, il contemplare… Come i pastori di Betlemme, che prima ricevono il luminoso annuncio angelico e poi accorrono e trovano effettivamente il segno che era stato loro indicato, il Bambino avvolto in fasce dentro una mangiatoia. Con le lacrime agli occhi si inginocchiano davanti al Salvatore appena nato. Ma non solo loro, anche Maria e Giuseppe sono pieni di santa meraviglia per quello che i pastori raccontano di aver udito dall’angelo riguardo al Bambino».

Il Natale come stupore e meraviglia ma anche come gratitudine: di questo ringraziava Papa Francesco prima del “Te Deum” di 12 mesi fa: «Questo tempo di pandemia ha accresciuto in tutto il mondo il senso di smarrimento. Dopo una prima fase di reazione, in cui ci siamo sentiti solidali sulla stessa barca, si è diffusa la tentazione del “si salvi chi può”. Ma grazie a Dio abbiamo reagito di nuovo, con il senso di responsabilità. Veramente possiamo e dobbiamo dire “grazie a Dio”, perché la scelta della responsabilità solidale non viene dal mondo: viene da Dio; anzi, viene da Gesù Cristo, che ha impresso una volta per sempre nella nostra storia la “rotta” della sua vocazione originaria: essere tutti sorelle e fratelli, figli dell’unico Padre». Seguendo la “scia” della Madre di Gesù a cui è dedicata la festa di Capodanno nella Chiesa Cattolica, concludeva Papa Francesco prima del “Te Deum”: «oggi la Madre – la Madre Maria e la Madre Chiesa – ci mostra il Bambino. Ci sorride e ci dice: “Lui è la Via. Seguitelo, abbiate fiducia. Lui non delude”. Seguiamolo, nel cammino quotidiano: Lui dà pienezza al tempo, dà senso alle opere e ai giorni. Abbiamo fiducia, nei momenti lieti e in quelli dolorosi: la speranza che Lui ci dona è la speranza che non delude mai».

“TE DEUM LAUDAMUS”: IL TESTO INTEGRALE DELLA PREGHIERA DI FINE ANNO

In attesa del nuovo messaggio ed omelia in arrivo da Papa Francesco con il “Te Deum” di Capodanno 2023, ecco qui di seguito il testo integrale della preghiera che verrà letta sia dal Santo Padre in Vaticano che dai sacerdoti in tutte le parrocchie nelle Sante Messe di fine anno e Capodanno. Il testo ufficiale del Te Deum è antichissimo e di difficile attribuzione a livello storico: l’unica cosa che la Chiesa ha saputo certificare è la provenienza del “Te Deum” dall’antica storiografia cristiana. Stando alle fonti dei Dottori della Chiesa, il testo di ringraziamento sarebbe stato composto da Cipriano di Cartagine: la versione giunta ai nostri giorni sarebbe poi stata modificata, pare, dal Vescovo di Remesiana a Niceta verso la fine del IV secolo d.C.

Ecco dunque di seguito il testo direttamente in traduzione italiana della preghiera di fine anno “Te Deum” che verrà letto o cantato nelle chiese di tutto il mondo:

«Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore. O eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri; le voci dei profeti si uniscono nella lode; la santa Chiesa proclama la tua gloria, adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. O Cristo, re della gloria, eterno Figlio del Padre, tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell’uomo. Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo Sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria nell’assemblea dei santi. Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli. Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre. Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. Sia sempre con noi la tua misericordia: in te abbiamo sperato. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno».

