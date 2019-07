Temptation Island 2019/ Quali coppie tornate insieme? Sabrina riconquista Nicola, Ilaria…

TEMPTATION ISLAND 2019: SABRINA E NICOLA GLI UNICI A DARSI UNA NUOVA CHANCE

Temptation Island 2019 un mese dopo ha svelato gli epiloghi delle storie delle sei coppie di protagonisti. Ma tra chi si è lasciato, chi ha fatto marcia indietro e chi, invece, ha dato il via a una nuova frequentazione, i colpi di scena sono stati numerosi. Il primo, quello più discusso, è il ritorno di fiamma tra Sabrina e Nicola, felici più di prima dopo aver ritrovato la sintonia dei primi tempi. “Il giorno dopo, appena ho acceso il cellulare il primo messaggio è stato per lui – ha detto Sabrina – gli ho chiesto se ciò che mi aveva detto lo pensava veramente […] lui mi ha detto che era giusto vedermi per parlarne”. La coppia ha quindi deciso di riprovarci, certa che la seconda possibilità è quella giusta. Sorprendente anche la scelta di David e Cristina, che hanno deciso di porre fine al loro rapporto subito dopo il falò. Una decisione che tutto sommato appare più coerente di quella presa qualche tempo fa in tutta fretta, dopo quanto accaduto nel villaggio delle tentazioni. E la conferma, a quanto pare, arriva proprio dall’ex cavaliere del trono over, che rivela: “La sua frase che mi rimarrà sempre impressa è ‘io non ho fatto niente’ […] è una persona che nega l’evidenza, mi sembra tutto abbastanza chiaro”.

JESSICA E ANDREA, NUNZIA E ARCANGELO CHI STA ANCORA INSIEME DOPO TEMPTATION ISLAND?

Non sorprende di certo l’epilogo che a Temptation Island 2019 ha avuto la storia tra Jessica Battistello e Andrea Filomena. I due, dopo il programma, hanno deciso di non continuare la loro relazione, confermando, di fatto, la dolorosa scelta formulata a falò. Fare un attento bilancio dei sentimenti è però spesso troppo complicato e in alcune occasioni, a quanto pare, i conti non tornano. Se per Jessica, infatti, il suo ex fidanzato sarebbe pronto a ricominciare (qui il filmato), per Andrea la voglia di tornare con la sua ex ha un valore che è prossimo allo zero. “Il mio augurio è di trovare un’altra persona, di formare una famiglia, questo è quello che desidero”, dice lui, che spera per il suo futuro di incontrare soprattutto una ragazza con i suoi stessi valori. Addio definitivo anche per Nunzia e Arcangelo, che dopo il falò del confronto, al contrario di altre coppie di Temptation Island 2019, non si sono più rivisti. “Penso che ancora non sia il momento giusto, tempo al tempo – spiega lui – meglio stare lontani e riflettere”. Lei da parte sua, ha invece conquistato una nuova consapevolezza, anche se la nostalgia è sempre dietro l’angolo.

KATIA E VITTORIO, MASSIMO E ILARIA: COSA HANNO IMPARATO GRAZIE A TEMPTATION ISLAND?

Nella lunga débâcle delle sei coppie di Temptation Island 2019 trovano posto Katia e Vittorio. Anche loro, dopo essersi lasciati, hanno scelto di non vedersi più; ma la decisione è stata presa soprattutto di Vittorio, che ha motivato il tutto con queste eloquenti parole: “non l’ho voluta vedere né sentire, nonostante lei mi abbia scritto”. Il ragazzo oggi ha iniziato a frequentare la single Vanessa, con la quale ha ammesso di avere un ottimo rapporto. Riusciranno a ritrovare la sintonia vissuta nel villaggio? Come loro, anche Ilaria e Massimo hanno deciso di confermare la scelta formulata al falò. Ma se lui vorrebbe poter recuperare concedendo alla sua ex fidanzata tutto il tempo di cui ha bisogno (qui il video), lei non ha intenzione di aspettare oltre: vuole riprendere in mano la propria vita. Ma per Massimo, probabilmente, l’idea che Ilaria possa vivere anche senza di lui è inaccettabile e, ricordando il confronto che si sono concessi lontano dalle telecamere, conferma di non averla vista così serena come lei vuole apparire. Da che parte starà la verità?



