Temptation Island 2021, 5a puntata/ Diretta e falò: Manuela bacia Luciano

Temptation Island 2021: diretta e anticipazioni quinta puntata

Giro di boa per le coppie di Temptation Island 2021 che stanno per concludere il viaggio nei sentimenti. Il programma condotto da Filippo Bisciglia torna in onda oggi, in prima serata su canale 5, con una puntata assolutamente imperdibile prima del gran finale in programma martedì 27 luglio, sempre in prima serata su canale 5. Al centro dell’appuntamento odierno ci sarà il nuovo confronto tra Federico e Floriana. Al termine della quarta puntata, dopo il primo rifiuto del fidanzato, di fronte al feeling sempre più profondo tra Federico e la single Vincenza, Floriana ha chiesto il confronto ricevendo un sì come risposta dal fidanzato. Al termine del confronto sotto lo sguardo di Filippo Bisciglia, Floriana ha scelto di tornare a casa da sola. I colpi di scena, però, non sono finiti. Nel corso della puntata in onda questa sera, Filippo tornerà a parlare della coppia. Federico, dopo aver capito di essere davvero innamorato, ha chiesto un nuovo confronto alla fidanzata. Floriana accetterà?

Manuela e Stefano sempre più in crisi a Temptation Island: lei bacia il single Luciano

Occhi puntati sulla coppia formata da Manuela e Stefano che hanno cominciato a litigare prima ancora di mettere piede nel villaggio di Temptation Island 2021. Fidanzati da quattro anni e mezzo, sono arrivati nel programma con una profonda crisi a risolvere scoppiata dopo la scoperta da parte di Manuela dei tradimenti del fidanzato. All’interno del villaggio, Stefano ha parlato della sua relazione sin dalla prima puntata non risparmiando critiche alla compagna. Manuela, da parte sua, senza nascondere la delusione, ha provato a fare chiarezza dentro di sè avvicinandosi al single Luciano con cui, questa sera, scatterà il bacio. Il momento d’intimità tra Manuea e Luciano scatenerà la forte reazione di Stefano: chiederà direttamente il falò di confronto?

Alessandro e Jessica, Natascia e Alessio: coppie sempre più in crisi

Non sarà una puntata tranquilla neanche per Alessandro e Jessica. Il fidanzato molto attento al fisico, dopo aver trascorso i primi giorni dedicandosi all’allenamento e alla dieta, si è avvicinato alla single Carlotta mentre Jessica non nasconde di stare bene in compagnia del single Davide. Nel corso della puntata in onda questa sera, sia Alessandro che Jessica vedranno dei filmati che potrebbero dare una svolta definitiva alla loro storia. Momento decisamente difficile per Alessio che non è riuscito ad instaurare alcun tipo di legame con le tentatrici continuando a piangere per la fidanzata Natascia che, invece, nel villaggio delle fidanzate sta affrontando il percorso con più leggerezza.

