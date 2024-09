Diretta Temptation Island 2024: il commento live della terza puntata 24 settembre

Oggi, martedì 24 settembre va in onda una nuova puntata di Temptation Island con Titti e Antonio, prima coppia di cui si parla questa sera. Filippo Bisciglia racconta di come lui non sia più sicuro dei sentimenti che prova nei suoi confronti, e lei si mostra parecchio delusa in puntata, soprattutto dopo che lui non si presenta al falò dato che dice di non avere ancora le idee chiare. Una mossa furba solo per rimanere a divertirsi? “Non mi ha fatto sentire mai bella“, dice Titti mentre si confronta con le altre ragazze. Forse si sta rendendo conto di valere molto di più, e di non meritare di venir presa in giro.

Nel pinnettu però la aspettano le immagini di Antonio, che si sta legando sempre di più alla single Sara. Tra complimenti vari spunta anche qualche “toccata” di troppo, addirittura con dei balli in cui si stringono forte cantando canzoni napoletane a squarciagola. Titti esce dal pinnettu delusa dal fatto che non si è presentato al falò per poter stare con la tentatrice. “Uomo di m*a“, lo definisce, determinata a lasciare da parte le delusioni pensando solo a sè stessa, con le fidanzate che la aiutano ad alzare la sua autostima.

Temptation Island 2024, Antonio fa una scenata di gelosia a Saretta

Questa è una perla vista di rado a Temptation Island: un fidanzato che fa una scenata di gelosia ad una tentatrice che conosce da pochi giorni. Non sembra quasi vero, eppure è quello che è successo ad Antonio con Saretta, la tentatrice di cui si è palesemente innamorato durante il reality. Dall’altra parte, però, Titti (la sua fidanzata) è risoluta, e non ha paura di vedere i video che ritraggono lui così vicino all’altra ragazza. “Mi servivi proprio tu, come persona, come bellezza” dice Antonio a Saretta. Lei, nel suo ruolo di tentatrice lo asseconda.

Davanti a Filippo Bisciglia Titti è supportata da tutte le fidanzate che ormai si sono coalizzate con lei, ammirandola per la sua forza. Addirittura Antonio è arrivato a dire alla tentatrice: “Ti sento mia“, parole fortissime che si dicono solo ad una fidanzata. Poi la parte più assurda: loro due che si addormentano insieme fuori in spiaggia. Anche Bisciglia è basito, ma le parole di Titti mostrano ancora una volta quanto sia una donna forte: “La figura di m*a la sta facendo lui“.