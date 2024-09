Alfonso sta male per Federica a Temptation Island 2024: lei esce in esterna col single Stefano

Sono lacrime di gelosia e amarezza quelle che Alfonso versa per la sua fidanzata Federica a Temptation Island 2024. Ricordiamo: è lei ad aver chiesto l’aiuto del programma a causa dell’eccessiva gelosia del fidanzata, ormai diventata molto limitante. Alfonso ha allora accettato, ma non riesce ad accettare allo stesso modo l’immagine della fidanzata che si diverte con ragazze e ragazzi della sua età e senza di lui. Così, quando arrivato al nuovo falò dei fidanzati della terza puntata di Temptation Island 2024, Filippo Bisciglia gli mostra un nuovo video di Federica, Alfonso crolla e si infuria.

Nel video in questione, Federica è uscita in esterna col tentatore Stefano, che ha deciso di portarla in un negozio di abiti e fargliene provare alcuni, per poi farle un dono. Stessa cosa fatta, poi, in un negozio di profumi: “Vorrei regalarti un profumo che possiamo indossare entrambi per ricordarci poi l’uno dell’altra”.

Alfonso crolla dopo il nuovo video della fidanzata Federica: “Lei si fa la vacanza, io sto male”

La visione di queste scene della fidanzata Federica, scatena la reazione dura di Alfonso a Temptation Island. Il ragazzo, pur ammettendo alcuni suoi errori, non riesce a fare quel passo davvero in avanti, rimanendo legato alla sua gelosia. “Lei sa come sono, meglio di tutti, sa la mia gelosia com’è, come sono quando mi innervosisco. – dice Alfonso a Filippo Bisciglia dopo la visione dei video – Adesso sto male, io ora parlo con te ma è come se fossi da un’altra parte. Lei facendo così sta peggiorando le cose, io voglio cambiare, voglio gestirla… Per me non è una vacanza, lei se la sta facendo e sono contento, ma a me fa male vederlo, perché la amo e non voglio perderla, ho paura.” E conclude ammettendo: “Io ho capito di aver sbagliato con i vestiti, con i costumi, sono stronz*te, l’ho capito… però vederla tra le braccia di lui, no…”. Riusciranno Alfonso e Federica a lasciare Temptation Island insieme e più forti di prima?