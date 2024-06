Martina e Raul a Temptation Island 2024, il papà di lei svela un retroscena/ “Sorpreso della partecipazione”

Temptation Island 2024, Martina De Ioannon e Raul Dumitras: il padre di lei svela un retroscena

Finalmente ci siamo e tra poche ore andrà in onda la prima puntata di Temptation Island 2024, Filippo Bisciglia come sempre sarà alla conduzione e tra le sette coppie che si metteranno in gioco nel viaggio dei sentimenti ci sono anche Martina De Ioannon e Raul Dumitras. I due stanno insieme da più di un anno ed a decidere di partecipare alla trasmissione è stata lei. I due provano dei sentimenti forti l’uno per l’altra e vorrebbero andare a convivere ma a frenare la ragazza è l’eccessiva gelosia e possessività del fidanzato: “Per me lui è geloso e possessivo. Mi chiede di andare a convivere, ma non riesco a dare una risposta.”

Temptation Island 2024: quanto guadagnano Filippo Bisciglia, coppie e single?/ Spuntano i presunti cachet

Ed adesso a rivelare un retroscena su Martina e Raul di Temptation Island 2024 è il padre della giovane, Armando De Ioannon che in un’intervista concessa a Novella2000 ha confessato di essere rimasto sorpreso della decisione della figlia di partecipare al programma con il fidanzato Raul Dumitras: “Inizialmente sono rimasto un po’ sorpreso. Quello della televisione non è un ambiente che conosco bene. Al ristorante, da noi, vengono molti molti volti televisivi. Martina però mi ha spiegato le sue ragioni e, conoscendola, so che non fa nulla a cuor leggero. Lei mi ha detto: “Papà, ti fidi di me?” e, come sempre, la mia risposta è stata un “sì” deciso. Mi fido di lei e delle sue decisioni.”

Filippo Bisciglia: “Temptation Island 2024? Spesso mi sono morso la lingua”/ “Il momento più emozionante…”

Martina e Raoul a Temptation Island 2024 travolti dalle segnalazioni: il padre di lei frena: “È un bravissimo ragazzo”

Il viaggio nei sentimenti non è ancora iniziato ma già sono state tantissime le segnalazioni su Martina De Ioannon e Raul Dumitras di Temptation Island 2024 riportate in questi giorni da Deianira Marzano, Alessandro Rosica (L’investigatore social) e Amadeo Venza e proprio quest’ultimo nelle scorse ore ha riportato una segnalazione sulla coppia: pare che i due siano usciti separati del programma e che lei lo abbia bloccato ovunque. Si tratta però solo di indiscrezioni, il papà di Martina, Armando De Ioannon, invece, durante l’intervista a Novella2000 ha detto la sua su Raul Dumitras, rivelando che tipo di ragazzo è: “L’ho conosciuto e mi sembra un bravissimo ragazzo. E’ molto innamorato di Martina e questo mi fa piacere. Nonostante alcune difficoltà e momenti di gelosia, credo che sia una persona seria e con buone intenzioni. Martina lo ha scelto e io rispetto la sua scelta”











© RIPRODUZIONE RISERVATA