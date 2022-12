Teo Mammucari e Thais Wiggers: è ritorno di fiamma?/ Ecco la foto incriminata…

Teo Mammucari racconta il suo rapporto con Thais Souza Wiggers: “Non siamo stati mai realmente uniti…”

Si sa il 2022 è stata l’anno delle grandi rotture e separazioni di storiche coppie, ma non solo… È stato anche l’anno di grandi ritorni. Un nome fra tutti? Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Pare che quest’aria di grandi ritorni di fiamma abbia contagiato anche il noto conduttore di Le Iene, giudice di Tu Si Que Vales, e grande uomo di spettacolo, Teo Mammucari, e la sua storica compagna, l’ex velina di Striscia la Notizia, Thais Souza Wiggers. I due hanno avuto una meravigliosa storia d’amore durata dal 2006 al 2009, un forte intesa che li ha portati anche a diventare genitori di Julia, oggi una bellissima ragazza che frequenta il prima anno di liceo artistico.

Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, lite con Marco Mingardi/ "Sei spocchioso e superbo…"

Dalla loro separazione i due non erano mai stati più visti insieme ma non solo, intervistato a Verissimo, Teo Mammucari, aveva svelato come il suo rapporto con la Wiggers non fosse dei migliori: “Non è facile perché non siamo mai stati realmente uniti. Non abbiamo un rapporto buono, ma da genitori. Abbiamo un rapporto sano ma non bello. Se il rapporto fosse bello staremmo ancora insieme”, aveva raccontato. Nelle ultime ore però una foto sta facendo pensare a un possibile ritorno di fiamma tra i due…

Teo Mammucari, flirt con Sabrina Ferilli?/ "Non solo amica. Yespica? Qualcosa..."

Ritorno di fiamma tra Teo Mammucari e Thais Souza Wiggers: lei le mette una mano su…

A insospettire i fan su un possibile ritorno di fiamma tra Teo Mammucari e la sua storica ex, madre di sua figlia Julia, è stata proprio Thais Souza Wiggers. L’ex velina di Striscia la Notizia ha infatti postato una foto sul proprio profilo Instagram che lascia intendere che, tra i due, vi sia del tenero. La foto ritrae infatti un quadretto famigliare al completo: in ordine abbiamo infatti papà Teo, mamma Thais e poi la giovane Julia, i tre sorridono felici e Thais Wiggers avvolge dolcemente con la sua mano il polso di Teo Mammucari!

Thais Souza Wiggers e Julia, chi è l'ex mogliee figlia Teo Mammucari/ "Amata e amerò sempre"

Non finisce qui la didascalia della foto dice: “Sopratutto, famiglia”, accompagnata da emoticon con il cuore. Che tra loro sia successo qualcosa e sia in procinto un ritorno di fiamma natalizio? Ce lo dirà solo il tempo… Nel frattempo i fan della coppia, al di la che i due stiano o meno insieme, hanno fanno i complimenti ai genitori, un chiaro esempio di come, anche da separati, i rapporti per i figli debbano sempre essere buoni: “Bravi, grande esempio alla società di oggi che pensano ad Ammazzarsi tra di loro è tralasciano i figli. Siete un grande esempio! Buone feste!” . Ecco la foto dell’allegro quadretto famigliare:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Thais Wiggers Official (@thaiswiggersofficial)













© RIPRODUZIONE RISERVATA