Come da programma, durante la quarta puntata di Belve su Rai 2 con Francesca Fagnani è stata messa in onda l’intervista integrale (ma brevissima) a Teo Mammucari che fin dal suo ingresso in studio ha messo in chiaro che “io non sono giusto qua”, contestando immediatamente la conduttrice per il suo classico lei: un breve scambio di battute che fin da subito è stato all’insegna della conflittualità, con Teo Mammucari che ha eluso la domanda ‘che belva si sente’ dicendo che “cambierò belva ad ogni domanda che mi farai” con un tono che sembrava – a dir poco – infastidito.

Entrando nel vivo dell’intervista la Fagnani ha ricordato che la partecipazione al programma era legata ad una richiesta fatta dallo stesso Teo Mammucari che aspramente ha chiarito che “potevi anche dirmi di no“, legando la sua richiesa al fatto “che sei brava e intelligente e mi sarebbe piaciuto venirci, ma poi – spiega sempre infastidito – ho capito che gli argomenti sono molto seri e tu mi dai del lei e mi sento poco a mio agio“, soprattutto per via “del lavoro che faccio nel quale mi piace essere più confidenziale come lo siamo stato nei camerini”.

La prima domanda era relativa ad una vecchia intervista in cui Teo Mammucari disse di non ritenersi una persona simpatica, con il comico che chiarisce che “non l’ho mai detto” prima di dire che “il mio umore adesso non è bellissimo”, ma andando avanti si è poi definito anche “un uomo fragile, con un occhio furbo per nasconderlo quando faccio il mio lavoro” per poi eludere – per la terza volta – una domanda che riguardava una dichiarazione di Mariotto negando di essere “una persona furba”.

La discussione poi passa al passato di Teo Mammucari che dopo aver confermato di arrivare dalla Magliana raccontando di aver fatto più volte a botte perché “da bambini su usava proprio così, tanto che quando sono arrivato in collegio mi chiesero se volevo menare qualcuno”, contestando ancora una volta il fatto che “mi dai del lei e mi metti a disagio” per poi continuare a negare le sue vecchie dichiarazioni definendole “tutte stronzate” prima di chiarire che se “dobbiamo andare avanti così per due ore me ne vado” chiedendo di “fermarci perché non è giusto quello che stai facendo, stai dicendo tutte cose non vere e mi stai facendo passare per un coglione“.

“Sono venuto perché quello che mi hai detto era diverso – spiega ancora Teo Mammucari prima di lasciare lo studio di Belve -, non stai facendo un ritratto vero e non mi stai facendo parlare di me mi martelli solo di domande per sfottermi“, contestando ancora una volta il fatto che “mi dai del lei e non me l’hai neppure detto nel camerino. Non sono a mio agio qua e il programma non mi sta piacendo, fermiamoci, manda in onda questo e fai la tua bella figura e non mi interessano neppure i soldi e sono dispiaciuto per come mi hai trattato“; per poi abbandonare lo studio con la Fagnani che – al pubblico – ha ricordato che “è la prima volta” con Mammucari che fuori onda le risponde “ed anche l’ultima, ma vai a fan*ulo“.