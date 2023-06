Terra amara/ Anticipazioni 30 giugno 2023: Zuleyha si risveglia e minaccia Mujgan!

Terra amara, anticipazioni puntata 30 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 30 giugno, su Canale 5, ci dicono che Behice e Fekeli si ritrovano per un té insieme, e la donna ne approfitta per convincerlo a lasciarle in eredità le sue proprietà. Nel frattempo, le condizioni di Zuleyha restano gravi ma stabili; la giovane non si è ancora ripresa. Mujgan teme che la sua rivale possa sopravvivere e che la smascheri davanti a tutti per averla indotta a togliersi la vita – e poi averle involontariamente sparato. La dottoressa comunque, spinta anche dalla zia che la manipola affinché si convinca a non dire la verità e a comportarsi normalmente, decide di negare le sue responsabilità e farà passare Zuleyha per pazza.

Un altro domani/ Anticipazioni 30 giugno 2023: Victor cede ai ricatti di Ventura e...

Demir, invece, si sente davvero male nel vedere sua moglie ridotta in quello stato e ha un improvviso pentimento per tutto il male che le ha provocato, impedendole di vedere i suoi figli anche quando ne aveva più bisogno…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 30 giugno 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Zuleyha fortunatamente riesce a riprendersi dopo il difficile e lungo intervento. Quando si risveglia, la prima persona che confronta è Mujgan; tra le due si accende uno scontro, in cui Zuleyha l’avverte che ricorda tutto, ma non sporgerà denuncia, come si potrebbe pensare. La Altun è molto scaltra e, sebbene non ancora in grado di potersi riprendere al cento per cento, è sicura di come stanno le cose, quindi passa alle minacce con la sua eterna rivale: la guerra è appena cominciata. Nel frattempo, Demir non si oppone quando Hunkar vuole portare i figli in ospedale da Zuleyha; lo Yaman junior ha capito di aver superato il limite con le sue azioni e vuole rimediare.

Sei sorelle/ Anticipazioni 30 giugno 2023: Elisa cacciata da casa Silva!

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha è tornata in villa ma Demir la declassa da signora a domestica, dichiarando che da questo momento non la considera più sua moglie. Mujgan ordina a Behice di andarsene, ma lei fa leva sulle sue insicurezze e, falsificando la grafia di Zuleyha, le fa credere che quest’ultima voleva dire a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Mujgan perde le staffe e intercetta la sua rivale con una scusa, poi le punta la pistola e la costringe a impiccarsi così farà passare tutto per un suicidio e lei non verrà accusata di nulla. Le due donne hanno una violenta colluttazione fisica, durante la quale parte un colpo che ferisce Zuleyha all’altezza del cuore.

Beautiful/ Anticipazioni 30 giugno 2023: Quinn ha dei dubbi su Eric

Mujgan è convinta di averla uccisa, ma Behice cerca di farla tornare in sé. Hunkar scopre che Demir ha portato i figli da Sevda, l’ex amante di suo marito; la donna poi racconta a Demir dell’amore che la legava a suo padre Adnan senior. Zuleyha viene portata d’urgenza in ospedale dove viene operata con un intervento delicatissimo. Sia Yilmaz che Demir si recano in ospedale dove hanno uno scontro; in seguito Demir si pente di tutto il male che ha provocato a sua moglie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA