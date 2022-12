Terremoto oggi Ancona M 3.4/ Ingv ultime notizie, nuovo sciame sismico nelle Marche

Andiamo a fare il punto anche oggi, giovedì 1 dicembre 2022, su quali siano state le scosse di scosse di terremoto principali che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, conosciuto anche con l’acronimo di INGV, l’ultimo evento tellurico degno di nota è quello verificatosi, ancora una volta, nelle Marche, e di preciso lungo la Costa Marchigiana Anconetana e Pesarese. Dieci in totale le scosse che sono state registrate nel corso della notte passata con un minimo di magnitudo di 2.0 gradi, fino ad arrivare a quella più potente da 3.4 gradi sulla scala Richter, passando da quella di M 3.2 alle ore 5:42.

Quest’ultima è stata registrata dall’Ingv alle ore 1:03, fra mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre 2022, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 43.8890 gradi di latitudine, 13.3300 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Le località più vicine sono state Fano, Pesaro e Ancona, distanti rispettivamente 25, 33 e 34 chilometri, mentre paesi in zona non sono stati come sempre individuati in quanto il terremoto è stato registrato in mare aperto, lontano dalla terra ferma.

TERREMOTO OGGI MAR TIRRENO MERIDIONALE: I DETTAGLI INGV

L’ingv ha registrato un’altra scossa di terremoto nella giornata di oggi, precisamente nel mar Tirreno meridionale, non troppo lontano dalle coste siciliane.

In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, registrato nel cuore della notte passata, alle 2 e un minuto, in una zona con coordinate geografiche pari a 38.3870 gradi di latitudine, 12.1170 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Nessuna località è stata individuata in zona mentre stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, Trapani è risultata essere la città più vicina, distante 54 chilometri, con Marsala a 71, quindi Mazara del Vallo a 92. Le scosse di terremoto avvenute oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

