Terremoto oggi Enna M 2.3/ Ingv ultime notizie, una scossa leggera anche a Crotone

Anche la giornata di oggi, mercoledì 10 luglio 2024, ha registrato pochissime scossa di terremoto e tutte molto lievi. Fino al momento in cui vi scriviamo l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha segnalato infatti solamente movimenti tellurici dalla magnitudo inferiore ai 3.0 gradi sulla scala di Richter, di conseguenza si è trattato di sismi pressochè impercettibili all’uomo. Una situazione quindi positiva che perdura ormai da anni sul nostro territorio se si esclude la zona dei Campi Flegrei dove anche nelle scorse ore non sono mancati i movimenti tellurici.

Nulla di trascendentale comunque visto che i sismografi dell’istituto preposto hanno localizzato una scossa leggerissima alle ore 4:00 della notte scorsa, con una magnitudo di 1.0 gradi. Si tratta quindi di un evento tellurico che quasi nessun residente avrà udito ma che comunque sta andando a colpire una zona, quella della caldera, già sovraccaricata di continue oscillazioni, con tutto ciò che ne consegue per gli edifici, molti dei quali datati e non a norma dal punto di vista sismico. Ecco perchè, anche scosse molto leggere destano comunque preoccupazione ai residenti e agli amministratori della caldera.

TERREMOTO OGGI, NON SOLO IN ITALIA: SCOSSA IN SUD AFRICA DI M 6.4

E’ stata segnalata anche un’altra scossa di terremoto, precisamente a Agira, in provincia di Enna, ma anche in questo caso si è trattato di un sisma sempre leggero, avendo avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter (registrato 22 minuti dopo le ore 11:00). Inoltre registrata una scossa di terremoto oggi a Cirò, in provincia di Crotone, con una magnitudo di 2.0.

Infine, viene segnalato una scossa in Sud Africa di magnitudo 6.4 gradi mentre volgendo lo sguardo alle scosse di terremoto di ieri in precedenza non segnalate, in Italia la più alta è stata quella localizzata a Carpino, in provincia di Foggia, con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, e in precedenza è avvenuta anche una scossa di terremoto in Turchia decisamente più importante, con una magnitudo di 4,7 gradi sulla scala Richter, che comunque non ha creato danni ne tanto meno dei feriti.

