Terremoto oggi Reggio Emilia M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa di M 5.9 in Giappone

Andiamo a fare il punto anche oggi, martedì 30 maggio 2023, su quali sono le scosse di terremoto più gravi verificatesi in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, più comunemente noto come Ingv, l’ultimo sisma “importante” è stato quello avvenuto a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter (ore 5:13). Alle ore 5:48, invece, un sisma oggi a Montereale, in provincia de L’Aquila, con una magnitudo di 2.2 gradi, mentre alle ore 9:52 un sisma a Campotosto, L’Aquila, di magnitudo 2.0. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata a un chilometro a nord ovest di Spoleto, in provincia di Perugia, nella regione Umbria.

Si è trattato di un movimento tellurico molto leggero, avendo avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, e stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma il terremoto è stato localizzato alle ore 2:12 nel cuore della notte passata, fra lunedì 29 e martedì 30 maggio 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 42.8320 gradi di latitudine, 12.9100 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro sono stati Sellano, Vallo di Nera, Campello sul Clitunno, Preci e Sant’Anatolia di Narco, tutti paesi della provincia di Perugia. La città più vicina al sisma è invece risultata essere Foligno distante 22 chilometri, con Terni più staccata a 37, quindi Perugia a 52.

TERREMOTO OGGI GOLFO DI TRIESTE E GIAPPONE: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi nella regione Friuli Venezia Giulia, precisamente nel Golfo di Trieste. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter e localizzato alle ore 4:21 di oggi, in una zona con coordinate geografiche pari a 45.5600 gradi di latitudine, 13.2270 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare.

In zona localizzati i comuni di Lignano Sabbiadoro e Grado mentre la città più vicina è risultata essere Trieste, distante 43 chilometri, con Udine a 56, quindi Pordenone a 62, Venezia a 71 e Treviso a 77. Infine l’Ingv ha segnalato oggi una scossa di terremoto in Giappone con una magnitudo di 5.9 gradi sulla scala Richter, avvenuta in mare aperto alle ore 2:52 italiane.

