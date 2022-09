Terremoto oggi Rimini M 1.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Potenza

E’ giovedì 1 settembre 2022, e andremo anche oggi a visualizzare le principali scosse di terremoto registrate in Italia e fuori dai confini nazionali. Come sempre ci affideremo all’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno registra e analizza live i vari sismi, e che ha comunicato un evento tellurico a tre chilometri a nord est della località di Castelgrande, in provincia di Potenza.

Si è trattato di un sisma con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 4:36 di stamane, e registrato con coordinate geografiche pari a 40.8050 gradi di latitudine, 15.4630 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano vari comuni del potentino come Rapone, Muro Lucano, Pescopagano, San Fele, Bella e Rubo del Monte, e Potenza è risultata essere la cittadina più vicina, distante solo 34 chilometri, con Battipaglia più staccata a 46, e Avellino a 57.

TERREMOTO OGGI A PENNABILLI, PROVINCIA DI RIMINI: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi alle ore 2:08, nella notte fra mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre 2022. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico lieve, di magnitudo 1.8 gradi, localizzato a tre chilometri a est di Pennabilli, in provincia di Rimini (Emilia Romagna).

Il sisma ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 43.8290, 12.3030 e un ipocentro di 47 chilometri, mentre i comuni più vicini all’epicentro sono stati Montecopiolo, Maiolo, Carpegna, Pietrarubbia e Novafeltria, paesi della provincia di Rimini nonché di Pesaro. Rimini è risultata essere la cittadina più vicina, distante 33 chilometri, con Cesena a 35, Forlì a 49 e infine Pesaro a 50. Da segnalare infine un sisma di M 2.1 nel mar Ionio Meridionale avvenuto alle ore 5:49 di stamane. Tutte le scosse di terremoto avvenute oggi e segnalate su questa pagina non hanno provocato dei danni ne tanto meno dei feriti vista la loro scarsa potenza. Saremo pronti ad aggiornarvi in caso di ulteriori movimenti significativi.

