TESORETTO ROMA, CHE GUADAGNO PER I GIALLOROSSI

Il tesoretto Roma sta aiutando i giallorossi a fare calciomercato. In un periodo dove le squadre italiane hanno ben poco da spendere rispetto agli anni economicamente d’oro di Agnelli, Berlusconi e Moratti. anche per via dei paletti del fair play finanziario, la Roma sta stupendo tutti.

Il riscatto di Angeliño e gli arrivi di Le Fée, Soulé e quello prossimo di Dovbyk sono la dimostrazione di come i capitolini stiano gestendo perfettamente la parte finanziaria. Ma come ha fatto la Roma ha spendere tutti questi soldi con appena 16 milioni e mezzo incassati dalle cessioni?

La risposta è facile: non si tratta solamente di cessioni. La Roma, che da anni operava una politica di trasferimenti che comprendeva anche numerosi prestiti oltre ad ingaggi pesanti, ha cambiato filosofia dopo l’addio di Pinto e l’arrivo di Ghisolfi.

TESORETTO ROMA, ECCO TUTTI I RISPARMI

Tesoretto Roma, ecco quanto hanno guadagnato i giallorossi. Per prima cosa, i 19.3 milioni delle scadenza di Spinazzola e Rui Patricio. Se il primo veniva ogni tanto utilizzato da De Rossi, specialmente in Europa, il secondo era ormai diventato il secondo di Svilar e l’addio di entrambi è stato molto remunerativo.

Parlavamo prima di prestiti ed è qua che la Roma ha fatto il vero colpo con 37.2 milioni. Tra giocatori utilizzato poco come Renato Sanches ad altri che sono state solo comparse come Azmoun passando per Huijsen (prestito di sei mesi, tra l’altro), Kristensen, Llorente e ovviamente Lukaku. Nessuno è stato riscattato e le casse hanno ringraziato.

Da non dimenticare il cambio di allenatore dato che tra il contratto di Mourinho e quello di De Rossi ballano 4.5 milioni in più percepiti dal portoghese. Infine, Aouar in Arabia Saudita e Belotti al Como hanno fruttato 16 milioni.

Per un totale di oltre 70 milioni, la Roma ha sistemato i vari problemi relativi ai paletti del fair play finanziario ma soprattutto ha potuto dare a De Rossi ampia disponibilità economica sul mercato, in attesa degli ultimi colpi.