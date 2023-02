Testi canzoni Sanremo 2023, di cosa parlano?/ I temi: dall’amore alla depressione

Recentemente, inoltre, sono stati pubblicati anche i testi delle canzoni al festival di Sanremo 2023, ascoltate in anteprima dalla stampa in un segretissimo e ristretto evento privato. A fare da stendardo a questa nuova edizione della kermesse musicale più apprezzata in Italia, sarà ancora una volta il tema dell’amore, con parecchi testi romantici, mentre piano piano si fanno sempre più strada anche i testi dedicati ai problemi mentali, spesso taciuti.

Ospiti Sanremo 2023, chi sono/ Da Blanco-Mahmood ai Maneskin: grandi nomi all'Ariston

I testi delle canzoni di Sanremo 2023: l’amore e il romanticismo

Insomma i testi delle canzoni al festival di Sanremo 2023 torneranno in tutta la sua potenza ed importanza a parlare dell’amore, tanto caro agli autori musicali, specialmente se si affacciano sul palco dell’Ariston. A cantare d’amore, nel suo caso un po’ problematico e difficile, è Ariete con la sua Mare di guai, un invito a tuffarsi senza curarsi delle conseguenze, purché sia fatto assieme all’amata. Anche Ultimo parlerà di amore nella sua Alba, con un’aspirazione totalizzante che non escluda nessuno, neanche chi è distante. Ma anche Marco Mengoni con Due vite parlerà di amore, costruito su una grandissima intimità.

Sanremo: scade convenzione Rai per il festival/ Striscia indaga sul bando pubblico

Parole dette male di Giorgia, invece con il testo della canzone al festival di Sanremo 2023 sposterà l’occhio sugli amori finiti, forse male, e che lasciano un indelebile segno nella nostra vita. Struggente e poetica, poche altre parole possono descriverla. Gli amori lontani e persi permeeranno anche le esibizioni di Colla zio (con Non mi va), Coma_Cose con la loro L’addio, LDA con Se poi domani, Leo Gassman con Terzo cuore, Madame (Il bene nel male) e Will con la sua Stupido. Menzione d’omore a Mara Sattei che crea un ponte metaforico tra l’amore e la depressione con la sua Duemilaminuti, scritta da Damiano dei Maneskin.

Sanremo 2023, cantanti e canzoni in gara/ Giorgia, Mengoni, Ultimo: i titoli dei big

Depressione e tristezza tra i temi dei Testi delle canzoni Sanremo 2023

Ma in questo Festival di Sanremo 2023 non troveranno solamente posto le canzoni romantiche e struggenti, sugli amori eterni, su quelli finiti e su quelli che tornano e si riallontanano. Mara Sattei, infatti, con Duemilaminuti introduce un tema sempre più importante per le nuove generazioni: i problemi mentali e psicologici. Vale la pena citare anche Mr Rain e la sua Supereroi che parla di amore e fragilità, ma anche Lasciami dei Modà, che parla di depressione in modo struggente e viscerale. Anche Olly con Polvere affronterà il tema della fragilità psicologica, una metaforica polvere che copre la vita e il cuore.

Le canzoni di Sanremo 2023, tra i testi si nascondono vere hit e sorprese

Tra gli altri testi delle canzoni al festival di Sanremo 2023, invece, sono parecchie le hit e le sorprese. In particolare, Gianluca Grignani canterà del rapporto tra padre e figlio che, improvvisamente, si interrompe, nella sua Quando ti manca il fiato. Tema ripreso anche in parte da Gianmaria che in Mostro parla di famiglia, esclusione e riavvicinamento. Levane, invece, parla del rapporto tra madre e figlia con Vivo, un inno alla vita fortemente autobiografico.

A puntare sulle hit sarà, invece, soprattutto Anna Oxa con la sua Sali che parla anche di rinascita e libertà. Ma anche gli Articolo 31 che nella loro Un bel viaggio parleranno di amicizia e percorsi di vita. Collapesce e Dimartino con Splash puntano a replicare il successo di Musica leggera, strizzando l’occhio all’estate con una hit dedicata alle vacanze e al mare. Anche Elodie con Due punterà a segnare una bellissima hit in questo Sanremo 2023, parlando di amore complicato. Lettera 22 de I cugini di campagna riproporrà le classiche sonorità dance degli anni ’80 ma in chiave moderna, mentre Lazza con Cenere punta al grande pubblico, ma con un testo di grandissima intensità.

Paolo & Chiara, invece, vogliono fare Furore al festival di Sanremo 2023 con la loro canzone, mentre Rosa Chemical con Made in Italy aspira a far ballare l’intera platea, affrontando il tema degli stereotipi sugli italiani. Sethu con Cause perse canta la rabbia di un viaggio fatto di debolezze ed errori, mentre Shari con Egoista ha messo in fila una serie di pensieri, forse scomposti o forse parte di un disegno più grande. Il Tango di Tananai muove nella direzione dell’amore, ma con la semplicità di una canzone fatta per ballare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA