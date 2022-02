Testo Brividi, canzone Mahmood e Blanco/ Analisi significato: dolore… (Sanremo 2022)

“BRIVIDI”, ANALISI TESTO CANZONE MAHMOOD E BLANCO A SANREMO 2022

Due stili, due artisti formidabili, da Brividi. Blanco e Mahmood insieme al Festival di Sanremo 2022, con un brano che stando alle indiscrezioni di chi l’ha ascoltato in anteprima, lascerà di stucco i fan, dal momento che si tratta di una vera e propria ballata poetica e intensa. Brividi, appunto è questo il titolo del brano, è stato scritto da Blanco e Mahmood, la scorsa estate e pare che il vincitore di Sanremo 2019, canterà la prima strofa del testo della canzone Brividi prima di incontrare nel ritornello quella di Blanco, rivelazione musicale del 2021. Riccardo Fabbriconi si troverà da solo nella seconda parte della canzone Brivisi di Sanremo 2022. “Nudo con i brividi/ A volte non so esprimermi/E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre”

Mahmood e Blanco: "A Sanremo da esordienti"/ "Umili servi rispetto a Morandi-Ranieri"

Il testo della canzone Brividi di Blanco e Mahmood descrive le sensazioni di chi non vuole fare a meno di una relazione, anche se caratterizzata da un percorso tormentato, che diventa fonte di dolore ma anche di passione. Gli stili personali dei due artisti si uniscono, trovando un equilibrio sensazionale ed esplodendo in un lavoro artistico sorprendente, che li rende già favoriti nelle posizioni alte della classifica della kermesse musicale più importante d’Italia. Blanco e Mahmood hanno già fatto sapere di volersi divertire e sperano di portare a casa il plauso del pubblico.

Mahmood, Caro Battiato/ Il suo grande sogno era incontrare il maestro Franco Battiato

ANALISI TESTO “BRIVIDI” A SANREMO 2022: DOLORE PER NON SAPERE AMARE

Facendo l’analisi del testo della canzone Brividi di Blanco e Mahmood a Sanremo 2022 vediamo che è un susseguirsi di strofe, intrise di emozioni, di dolore a tratti di disperazione. Il testo della canzone Brividi evidenzia le insicurezze e gli errori, di chi non sa sempre come si fa ad amare. “A volte non so esprimermi/ E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre/ E ti vorrei rubare un cielo di perle/ E pagherei per andar via/ Accetterei anche una bugia”

La parole sono schegge che arrivano al cuore e che mettono in luce le reali difficoltà di chi non riesce a padroneggiare questo sentimento, di cui non si riesce a fare a meno, nemmeno quando ci morde la pelle. Entrambi fortissimi nello streaming (lo dimostreranno anche in questo sanremo 2022?), Mahmood e Blanco sono riusciti, dopo aver fatto un lungo lavoro, a trovare la giusta alchimia, dando vita ad un testo della canzone, Brividi, estremamente contemporanea ma allo stesso tempo, in linea con la tradizione anche di Sanremo 2022. Gli archi e le note del pianoforte renderanno il tutto sicuramente più magico.

Blanco, la misteriosa fidanzata e la dedica al "fratello" morto/ In Blu Celeste...

© RIPRODUZIONE RISERVATA