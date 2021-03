Testo completo “Cuore amaro” Gaia/ “Parla di me, porta in Sud America” (Sanremo 2021)

Si intitola “Cuore amaro” ed è la canzone portata da Gaia al Festival di Sanremo 2021. Si tratta del debutto sul palcoscenico dell’Ariston per la vincitrice dell’ultima edizione del talent Amici. “Per la prima volta non parlo di amore”, ha anticipato la giovane cantante a RaiPlay, “ma è una canzone in realtà che parla di me, della mia storia”. Il “cuore amaro”, ammette, è proprio il suo. Si tratta di un brano che racconta anche della sua testardaggine e del suo non voler mai mollare ma anche del grande amore per ciò che fa in maniera del tutto limpida e sincera. Si tratta di una canzone che Gaia riesce a sentire totalmente sua, come ha lei stessa dichiarato: “Anche a livello di mood, di produzione, racconta anche un po’ la mia storia, quindi ti porta un po’ nel Sud America”, ha svelato, seppur in modo del tutto fresco e attuale.

In occasione della sua prima volta sull’importante palcoscenico dell’Ariston, Gaia Gozzi si augura di affrontare questa esperienza senza ansia ed affrontarla con “curiosità e felicità” senza quindi troppe pressioni. La pandemia, per lei come per tanti colleghi, ha reso impossibile sognare in grande: “Adesso siamo tutti limitati”, ha commentato Gaia ma vive Sanremo come un nuovo tassello di “rinascita” anche personale. Un suo rito scaramantico? Giù dal palco nessuno, “ma quando sono sul palco faccio un colpo di tosse prima di iniziare a cantare perchè nella mia mente mi schiarisco la voce ma in realtà non succede assolutamente nulla”, ha confidato. Clicca qui per il video

Gaia con “Cuore amaro”: il testo della canzone di Sanremo 2019

“Cuore amaro”, la canzone di Gaia in gara a Sanremo 2021 porta con sé tutta la sensualità e la voglia di ballare apprestandosi ad essere una hit radiofonica. Scritta dalla stessa Gaia Gozzi con J. Ettorre, D. Dezi e G. Spedicato, a seguire il testo completo del brano (fonte Tv, Sorrisi e Canzoni):

Fedele ai miei sogni

Senza paura poi di cadere

Fedele ai ricordi

Ricadere

Benedico gli errori più grandi

Perché ho fatto di peggio più tardi

Io volevo soltanto portarmi

La giungla tra questi palazzi

Sotto una lacrima che bagna tutta la città

Strada di arterie che ritorna da me

Ma il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Mani radici sole sulla schiena

Parole pioggia che mi disseta

A volte mi sveglio la sera

E strappo pensieri di seta

Foglia nuda per strada

Luna chiara nirvana

Quella che ho dentro è una notte lontana

Quella di chi non sa tornare a casa

Sotto una lacrima che bagna tutta la città

Strada di arterie che ritorna da me

Ma il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore è amaro

È un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Anche se mi resta

Sulla pelle l’ultima

Goccia di tempesta

Ormai non mi interessa

Sei il mio cuore amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore amaro

Un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

