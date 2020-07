TOP 10, 4 PUNTATA/ Diretta e classifiche: Tali e Quali vs Le Vesuviane, i concorrenti

Top 10, 4a puntata: diretta del programma di Carlo Conti

Carlo Conti dà il via alla quarta ed ultima puntata di Top 10, il nuovo programma firmato Raiuno. Il conduttore introduce le due squadre, senza menzionare i nomi dei concorrenti. La prima squadra è quella dei Tali e Quali: “Sono tre uomini che hanno ovviamente fatto il programma omonimo“, suggerisce Carlo Conti. Dall’altra parte abbiamo le Vesuviane, agguerrite e battagliere più che mai. “Quello di questa sera è un appuntamento da non perdere. Nel finale giocheremo coi vostri dolci preferiti per la classifica social“, preannuncia Carlo Conti. “Da una parte abbiamo Carlo Verdone e dall’altra Loredana Berté, quindi giocheremo con la musica e con il cinema“. Sei protagonisti meravigliosi: Tosca D’Aquino, Sergio Friscia, Marisa Laurito, Paolo Conticini, Serena Rossi, Gabriele Cirilli. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

OSPITI CARLO VERDONE E LOREDANA BERTE’

Venerdì 3 luglio, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti conduce il quarto ed ultimo appuntamento con Top 10, il programma trasmesso dopo il lockdown e che è stato accolto con entusiasmo dal pubblico che, attraverso le varie classifiche, ha potuto scoprire usi e costumi dell’Italia nel corso degli ultimi sessant’anni. Pur senza un’orchestra e un corpo di ballo, Carlo Conti, con l’aiuto dei suoi ospiti che si sono messi in gioco sia come concorrenti delle squadre che come ospiti speciali raccontandosi attraverso delle interviste basate sulle “classifiche del loro cuore”, ha convinto i telespettatori che hanno premiato la scommessa del conduttore toscano e della Rai con ottimi ascolti. Anche nella quarta puntata, le due squadre in gara dovranno cerca di stilare alcune classifiche. Di cosa si parlerà questa sera? Andiamo a scoprire insieme.

LE SQUADRE E LE CLASSIFICHE

A sfidarsi, anche nella quarta puntata, saranno due squadre. La prima sarà formata da Paolo Conticini, Gabriele Cirilli e Sergio Friscia, mentre la seconda da Serena Rossi, Marisa Laurito e Tosca D’Aquino. Di cosa si parlerà nel quarto appuntamento di Top 10? Le due squadre, tra le altre cose, dovranno cercare d’indovinare cosa vogliono fare “da grande” i bambini e quali sono gli indumenti maschili più odiati dalle signore. Spazio, poi, al passato con “Le Signorine Buonasera” e alla musica con le tante hit-parade e la classifica degli album più venduti in Italia negli anni ’90. La classifica del pubblico, invece, sarà dedicata al dolce preferito degli italiani.

GLI OSPITI DI TOP 10

Due super ospiti renderanno ancora più speciale la quarta ed ultima puntata di Top 10. A raccontarsi ai microfoni di Carlo Conti, attraverso delle speciali classifiche con cui sveleranno il film o la canzone preferita, ma anche i momenti indimenticabili delle loro straordinarie carriere saranno due veri numero uno del cinema e della musica italiana come Carlo Verdone e Loredana Bertè che renderanno unica e speciale la prima serata di Raiuno. Come tutti i programmi Rai, anche Top 10 potrà essere seguito in diretta su Raiuno o in streaming su Raiplay.



