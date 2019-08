Torino si qualifica ai gironi se/ Europa League, risultati utili con il Wolverhampton

Il Torino si qualifica alla fase a gironi di Europa League con una vittoria: sul campo del Wolverhampton i granata, giovedì 29 agosto alle ore 20:45, sono chiamati a ribaltare il ko interno subito nell’andata dei playoff e dunque hanno a disposizione un solo risultato. A dire il vero il compito non si ferma nemmeno qui: sarebbe già complicato andare ad espugnare il Molineux ma, visto che la sfida di una settimana fa è terminata con il punteggio di 2-3, Walter Mazzarri e i suoi ragazzi dovranno centrare una vera e propria impresa. Siccome la regola UEFA stabilisce che i gol segnati in trasferta abbiano valore doppio, un successo con una rete di margine non basterebbe al Torino a meno che non arrivino almeno quattro marcature: in questo caso il 4-3 esterno qualificherebbe i granata ai gironi. Discorso diverso per un 1-0 o un 2-1 che manderebbero avanti i Wolves; con il 3-2 si andrebbe ai tempi supplementari e allora, per evitare questo tipo di calcolo, il Torino dovrebbe vincere con due gol di scarto. Qualunque altro risultato – vittoria interna o pareggio – porterebbe il Wolverhampton a giocare la fase finale di Europa League.

TORINO SI QUALIFICA AI GIRONI SE… IL RISULTATO DELL’ANDATA

Il Torino dunque ha bisogno di vincere in maniera convincente per qualificarsi ai gironi di Europa League: la partita di andata infatti ha messo in luce parecchie lacune difensive da parte dei granata, che sono anche stati sfortunati incassando il primo gol dei Wolves nel finale di primo tempo, per di più con un’autorete di Bremer. La mazzata è arrivata all’ora di gioco con il raddoppio del solito Diogo Jota; due minuti più tardi Lorenzo De Silvestri ha accorciato le distanze ma poi la squadra inglese ha trovato il modo di segnare ancora, con Raul Jimenez giunto al sesto gol nei preliminari di Europa League. Nel finale però Andrea Belotti si è procurato e ha realizzato un preziosissimo calcio di rigore: senza quello il Torino avrebbe dovuto vincere 3-0 al Molineux, così l’impresa di ribaltare la sconfitta dell’andata diventa leggermente più alla portata. Resta però una montagna da scalare, soprattutto perchè il Wolverhampton ha dimostrato di avere grande qualità confermando le ottime cose che aveva fatto vedere nella passata stagione. Tra poco si gioca, e dunque sale l’attesa per questa sfida internazionale…

