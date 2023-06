Tracce svolte Tipologia C, Prima Prova Maturità 2023/ Tema attualità: il toto-argomenti (21 giugno)

TIPOLOGIA C PRIMA PROVA, TESTO D’ATTUALITÀ: ATTESA TRACCE SVOLTE MATURITÀ 2023

Manca sempre meno all’inizio della Prima Prova della Maturità 2023, in programma partire dalle ore 8.30. I 500 mila studenti impegnati per l’esame di Stato dovranno scegliere tra 3 tipologie di scritto: statisticamente quella più amata è la tipologia C, ovvero il tema d’attualità. Si tratta di una riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, con documenti e testi di riferimento da usare come spunto o anche solo come punto di partenza.

Difficile profetizzare quali possano essere i due argomenti contenuti nelle tracce di questa Prima Prova della Maturità 2023, ma negli ultimi giorni non sono mancati i consueti pronostici. Tra gli ambiti più citati troviamo la guerra in Ucraina e in generale le crisi internazionali, ma c’è anche chi ha acceso i riflettori sulla tecnologia, in particolare su Metaverso, intelligenza artificiale e nuove frontiere digitali. Infine, un tema d’attualità “reale”: la morte della Regina Elisabetta e la successione di Re Carlo III.

TIPOLOGIA C, PRIMA PROVA MATURITÀ: LE TRACCE DEL 2022

Se diamo un’occhiata alle tracce svolte lo scorso anno per la Tipologia C nella Prima Prova di Maturità, non sono mancate le sorprese. La prima delle due proposte riguardava Luigi Ferrajoli, autore di “Perché una Costituzione della Terra?”. Una riflessione sulle conseguenze socioeconomiche della pandemia da Covid-19 e di come questo evento abbia messo tutti di fronte a un destino comune.

L’altra traccia della tipologia C, invece, proponeva una riflessione su “Tienilo acceso” di Vera Gheno e Bruno Mastroianni, scritto dedicato al mondo dell’iperconnessione nell’era contemporanea. Entrando nel dettaglio della traccia, una analisi sulla web reputazione sulla cittadinanza digitale, partendo dall’immagine che diamo di noi stessi interagendo su internet con gli altri utenti.

PRIMA PROVA MATURITÀ 2023, COME SVOLGERE LA TRACCIA DELLA TIPOLOGIA C

Come svolgere la traccia Prima Prova della Maturità 2023? Una domanda ricorrente tra i 500 mila studenti attesi dall’Esame di Stato, proviamo a darvi qualche imbeccata per poter affrontare nel migliore dei modi questo atteso ma temuto appuntamento. Il primo passo è quello di leggere e rileggere diverse volte tutte le tracce a disposizione: un consiglio che vale ancora di più per la tipologia C, che necessita della massima attenzione per non commettere errori marchiani.

Per questo tipo di esame, può risultare decisiva la ricerca di parole chiave e la fase del brainstorming, ovvero della raccolta di idee su un foglio di brutta. Scalette e mappe concettuali sono ben accette prima della stesura del tema, per evitare ripensamenti in corso d’opera: la logica ha un peso determinante. Così come interpretare un ruolo fondamentale la punteggiatura: anche qui il consiglio è di leggere e rileggere prima di consigliare. Ci sono sei ore a disposizione, sfruttatele tutte!

