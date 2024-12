Con l’ormai imminente arrivo dell’anno nuovo, arriveranno anche numerose novità per tutti i viaggiatori che più o meno quotidianamente si affidano a Trenitalia per raggiungere le loro destinazioni: a dare l’annuncio è stato lo stesso Amministratore Delegato dell’azienda di punta italiana per la mobilità sostenibile Luigi Corradi durante l’evento Expo Consumatori 4.0 che si è tenuto ad Ancona lo scorso novembre; anticipando – appunto – alcune delle più importanti novità che verranno progressivamente introdotte da Trenitalia nel corso dei prossimi mesi al fine di rendere ancor più semplice la vita per i tanti viaggiatori.

Partendo dalla prima novità che sarà introdotta da Trenitalia a partire da gennaio (non è chiaro se già dal primo o nelle settimane successive) l’idea sarà quella di rendere del tutto automatico il rimborso in caso di ritardi o cancellazioni dei viaggi: l’opzione in questa fase sarà limitata solo a chi ha acquistato il biglietto pagandolo con carta di credito o debito (e chi ha scelto l’opzione cartacea dovrà procedere tramite i normali canali fisici) e scatterà – come di consueto – solamente nel caso in cui il convoglio raggiunga la destinazione con almeno un’ora di ritardo.

Restano ferme – comunque – le classiche norme Trenitalia per i rimborsi, dunque con un accredito (a questo punto, automatico) del 25% del valore del biglietto per ritardi compresi tra i 60 e i 119 minuti, oppure del 50% se si superano le due ore: in entrambi i casi sarà necessario che l’importo dell’indennizzo superi i 4 euro, pena il decadimento del rimborso; mentre il tutto sarà accreditato entro 30 giorni dalla data del viaggio.

Tutte le novità di Trenitalia per il 2025: dai pagamenti Tap&Tap alla sicurezza, passando per i nuovi Frecciarossa 1000 più spaziosi

Oltre ai rimborsi automatici che vanno ad unirsi al già avviato sistema ‘Smart Refund’ istantaneo per ritardi e cancellazioni delle Frecce, non si fermano le novità per Trenitalia: tra le più interessanti nei prossimi mesi si procederà ad un’estensione delle prime sperimentazioni già avviate per i pagamenti contactless Tap&Tap che permettono ai viaggiatori di pagare il viaggio semplicemente salendo sulla locomotiva ed appoggiando all’apposita validatrice la propria carta.

Similmente, sempre nel corso del prossimo anno Trenitalia procederà alla progressiva introduzione delle nuove locomotive Frecciarossa 1000 pensate appositamente per garantire maggiore spazio ai viaggiatori e – soprattutto – ai loro bagagli, con un occhio di riguarda anche ai passeggeri a ridotta mobilità che potranno accedere più facilmente ai convogli; mentre – ma questo è un obbiettivo a lungo termine per Trenitalia – non mancherà una particolare e rinnovata attenzione anche alla sicurezza di viaggiatori e dipendenti, partendo dalle bodycam per i capotreno (già in sperimentazione in Emilia-Romagna) ed arrivando fino a treni ‘open tube’ che permettono di controllare quello che accade all’intero delle carrozze senza l’ingombro di corridoi e porte.