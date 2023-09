Truffe iPhone 15, come per evitarle?/ “Occhio alle offerte anticipate e ai concorsi”

L’iPhone 15, attesissimo nuovo modello di casa Apple, è ormai prossimo al lancio e, purtroppo, come spesso accade in questi casi, stanno già iniziando a diffondersi le prime truffe online. A segnalarle, fornendo anche alcune utili indicazioni per evitarle, sono gli esperti in cybersicurezza di Kaspersky, che hanno stilato un vademecum per aiutare tutti gli utenti intenzionati ad acquistare il nuovo dispositivo prima del lancio.

Infatti, gli esperti, sottolineano che la maggior parte delle truffe sull’iPhone 15 fanno leva sul diffuso desiderio di entrare in possesso del nuovo dispositivo, magari sfruttando una qualche allettante offerta che garantisce di riceverlo il giorno stesso del lancio, se non qualche giorno prima, in una sorta di vendita esclusiva. Lo scopo dei truffatori è quello di entrare in possesso dei dati sensibili dei malcapitati, auspicando anche di riuscire ad impossessarsi dei dati bancari. Nel primo caso, le informazioni personali ottenute con le truffe sull’iPhone 15 possono essere, poi, rivendute sul deep web. La costante, però, sta ovviamente nel furto dei soldi del malcapitato, chiesti come anticipo, oppure come “tassa di partecipazione” per i concorsi.

Le truffe più diffuse sull’iPhone 15

Secondo gli esperti di Kaspersky, in circolazione ci sono già diverse tipologie di truffe che riguardano l’iPhone 15. In generale, ai malcapitati si offre l’illusione di poter ricevere il dispositivo in anticipo, pagando un prezzo maggiorato o, in alcuni casi, scontato. Al fine di ottenere il cellulare, però, gli utenti devono effettuare il pagamento in anticipo, oppure fornire i dati bancari e quelli identificativi. A questo punto, però, i truffatori scompaiono e non forniscono più alcuna informazione al malcapitato, lasciandolo senza cellulare e senza soldi.

Tra le altre truffe sull’iPhone 15 spiccano anche i sedicenti concorsi. In questo caso, all’utente vengono certamente richiesti i suoi dati sensibili, talvolta anche quelli bancari, allo scopo di accedere ad un concorso esclusivo in cui si può vincere il dispositivo. La truffa, oltre a rubare i dati dell’utente, si basa anche sulla richiesta di un piccolo versamento economico, come tassa di partecipazione al concorso, in cui ovviamente non vi è alcuna possibilità di vittoria. L’esito delle truffe è sempre lo stesso, il malcapitato mette in pericolo i suoi dati personali, spendendo in alcuni casi determinati cifre, per poi non ricevere in nessun caso l’iPhone 15 promesso.

Come difendersi dalle truffe sull’iPhone 15

Oltre ad elencare le possibili truffe sull’iPhone 15, Kaspersky ha anche stilato una lista di consigli per difendersi. Innanzitutto, ci si dovrebbe rivolgere solamente ai venditori affidabili ed autorizzati (come i principali negozi di elettronica, fisici o online e i rivenditori Apple), controllando anche sui diffusi siti di opinioni degli utenti se il sito che si sta per utilizzare è degno di fiducia. Bisognerebbe, poi, diffidare dai concorsi, specialmente se richiedono pagamenti anticipati o promettono di ricevere il dispositivo prima del lancio. Nel caso in cui si temesse, invece, di essere finiti vittime di truffe sull’iPhone 15 ci si dovrebbe rivolgere, ovviamente, alle autorità per sporgere denuncia, procedendo poi ad attivare l’identificazione a due fattori sui propri account sensibili, specialmente se di home banking.











