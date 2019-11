Tu sì que vales 2019, 3a puntata/ Diretta: ospiti Emma Marrone e Alberto Urso

Tu sì que vales 2019, le anticipazioni della terza puntata 2 novembre

Sabato 2 novembre, in prima serata, canale 5 trasmette la terza puntata di Tu sì que vales 2019 che, dopo l’ottimo esordio, la scorsa settimanale ha fatto registrare l’ennesimo record incollando davanti ai teleschermi con uno share del 30% con oltre 5 milioni 300 mila spettatori. Ogni settimana, il talent show condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, trio sempre più affiatato e capace di regalare simpatici siparietti al pubblico, dona al pubblico esibizioni sempre molto emozionanti, ma anche tanto divertenti come le performance dei concorreti della scuderia di Gerry Scotti che porta sul palco talento bizzarri che riescono sempre a strappare un sorriso a tutti. A giudicare i concorrenti, anche questa sera, ci sarà l’immancabile giuria formata da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e lo stesso Gerry Scotti mentre a guidare la giuria popolare sarà sempre Sabrina Ferilli.

Tu sì que vales 2019: gli ospiti del 2 novembre

Ospiti importanti per la terza puntata di Tu si que vales 2019. Ad esibirsi davanti al pubblico del talent show e sotto gli occhi di Belen Rodriguez sarà Emma Marrone, tornata in scena, dopo il ritorno della malattia, con il nuovo album Fortuna che sta presentando in tutta Italia. Oltre alla cantante salentina ci sarà un’altra creatura nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi ovvero Alberto Urso. Il tenore che ha conquistato la scena partecipando alla scorsa edizione del famoso talent show della De Filippi si esibirà per presentare il suo nuovo album “Il sole ad est” che contiente il singolo “E poi ti penti”, scritto da Kekko Silvestre dei Modà e due brani scritti da Ermal Meta.

Le esibizioni del 2 novembre di Tu sì que vales

Grandi esibizioni nella nuova puntata di Tu si que vales 2019 che, la scorsa settimana, ha regalato davvero grandissime sorprese come quella di Patrizio Ratto che, dopo essere stato un allievo della scuola di Amici, si è presentato sul palco del talent show di canale 5 prima nei panni di pianista e poi di ballerino dando vita ad un’esibizione pazzesca che ha conquistato tutti. Bellissima anche la performance di Oleg, un atleta ucraino che si è esibito su un palo mobile e all’interno di una vasca da bagno che ha fatto impazzire tutti, in primis Sabrina Ferilli. Quali saranno, invece, le esibizioni di questa sera? Come sempre non mancheranno i cantanti, i ballerini, i poeti, gli attori, i musicisti gli atleti e così via, ma per scoprire tutto, sarà necessario aspettare l’inizio della puntata.



