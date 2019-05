Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: il responso alle europee (28 maggio 2019) 

Le ultime ci portano a raccontare il responso italiano delle elezioni europee non lascia spazio a dubbi: si tratta di una vittoria clamorosa della Lega con addirittura il 34% delle preferenze. Per Salvini ha vinto il buon senso, ma l’alleanza all’interno dell’esecutivo va avanti secondo gli accordi. Ridimensionamento evidente per l’altro partito di Governo, con il Movimento 5 Stelle che si ferma al 17% perdendo ben 6 milioni di voti rispetto alle Politiche del 2018. Di Maio assicura che non ci saranno problemi per la prosecuzione del mandato, garantendo massimo dialogo con il leader del Carroccio. Balzo in avanti del PD, con il neo segretario Zingaretti che conquista il 22%, sorpassando quindi i pentastellati. Per quanto riguarda i singoli candidati, confermata la supremazia della Lega con il segretario Matteo Salvini che raccoglie oltre 2 milioni di consensi. Al secondo posto il Cavaliere Silvio Berlusconi (leader di Forza Italia) che supera abbondantemente quota 600 mila voti. Ottimo risultato anche per Giorgia Meloni, che con il 6% raggiunto doppia i voti ottenuti 14 mesi fa. Niente da fare, invece, per Europa Verde, +Europa e La Sinistra, che non riescono a superare la soglia di sbarramento del 4%. Sul piano continentale, la maggioranza resta ancora nelle mani della coalizione di popolari e socialisti, con Angela Merkel che rimane leader indiscussa. Per i sovranisti, che rimangono all’opposizione, da evidenziare i successi di Le Pen (spodestato Macron), Salvini e Orban, quest’ultimo con un impressionante 50% dei consensi. Oltremanica, vincono i pro Brexit di Farage; da notare la débâcle dei conservatori di Theresa May e del partito laburista.

Nonostante il calendario indichi ormai la fine di maggio, il meteo si mantiene piuttosto autunnale. Maltempo su tutta la Penisola, con problemi a infrastrutture, collegamenti con le isole minori e soprattutto danni all’agricoltura: drastica riduzione nella produzione di frutta e verdura (in seguito alle copiose grandinate dei giorni scorsi) con conseguente aumento vertiginoso dei prezzi. Domani ultima perturbazione di maggio, nel week end probabile avvento definitivo della bella stagione.

Ultime notizie, risposta dei mercati monetari alle europee

La risposta dei mercati monetari al risultato delle elezioni europee in Italia non sembra positiva: oggi si è registrato un aumento dello spread tra BTP e BUND fino a raggiungere i 282 punti. Euforia, al contrario, per l’imminente accordo tra FCA e RENAULT. La Borsa accoglie con soddisfazione il piano di fusione illustrato del Presidente John Elkann.

Ultime notizie, rush finale di stagione per il calcio

Fine stagione, tempo di addii in Serie A: De Rossi lascia la Roma dopo 18 stagioni, per lui probabile esperienza all’estero ancora come giocatore. I maggiori cambiamenti, però, si hanno sulle panchine: Ranieri parte, probabile l’arrivo di Gasperini nella Capitale, sponda giallorossa. Bergamaschi alla ricerca del sostituto, con Di Francesco, proprio ex capitolino, in pole. A Milano, se da una parte Spalletti è sicuro di andar via (Conte il successore), Gattuso potrebbe restare (partono i suoi principali detrattori, Maldini e Leonardo). La Juventus, per il dopo Allegri, aspetta le finali europee: in lizza Sarri (il suo Chelsea giocherà mercoledì in Europa League) e Pochettino (Spurs in campo per la Champions sabato prossimo).



