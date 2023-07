Ultime notizie/ Oggi ultim’ora guerra: Putin “useremo bombe a grappolo se lo fa l’Ucraina”

Ultime notizie guerra in Ucraina: la minaccia di Putin sulle bombe a grappolo

Se prima la Russia aveva lasciato intendere da ambienti vicini al Ministero della Difesa che il tema delle bombe a grappolo in Ucraina fosse una linea da non superare l’Occidente, le ultime notizie che arrivano da Mosca vedono in prima fila il Presidente Vladimir Putin tuonare contro la Nato e in particolare gli Stati Uniti di Biden per la fornitura di “cluster bombs” all’esercito di Kiev.

«La fornitura di munizioni a grappolo all’Ucraina e il loro utilizzo devono essere considerati un crimine», sottolinea l’autoritario leader russo nell’intervista domenicale alla Tass, «anche Mosca ha uno stock sufficiente di tali bombe che finora non ha usato, ma se vengono utilizzate contro di noi, ci riserviamo il diritto di usarle come misura speculare a tali azioni». Intanto per Volodymyr Zelensky, Presidente ucraino, «la velocità della fine della guerra dipende direttamente dal sostegno globale all’Ucraina»: secondo quanto rileva oggi il NYT «In due settimane la controffensiva di Kiev ha perso 20% delle proprie armi». Gli fa eco il WP sempre dagli Usa sottolineando come la controffensiva ucraina avanzi lentamente «poiché i territori di fronte alle fortificazioni difensive russe sono densamente minati».

Ieri lo sciopero degli aerei: le ultime notizie

Mentre Matteo Salvini ha continuato a rivolgere appelli al “buon senso” dei lavoratori mentre si è svolto ieri lo sciopero nel settore del trasporto aereo che ha provocato vari problemi, soprattutto per quanto riguarda il turismo. Molti i voli cancellati, mentre altri sono stati garantiti a fronte di un contratto che è scaduto ormai da sei anni. Il ministro Salvini aveva dichiarato di essere pronto ad adottare interventi come accaduto per lo sciopero dei treni.

Lo sciopero si è svolto dalle 10.00 alle 18.00 del pomeriggio ed ha coinvolto il personale di terra che svolge tutte le operazioni che si effettuano prima del check in e dopo l’arrivo del volo. Lo sciopero di oggi è stato indetto dalle associazioni sindacali e i voli a rischio sono stati circa 1000 tra tutti gli aeroporti italiani. Nel suo invito ai lavoratori Salvini, parlando da Matera, ha richiamato il possibile danneggiamento non soltanto dei turisti ma anche di altri lavoratori.

In Forza Italia inizia l’era post-Berlusconi: le ultime notizie

Dopo la morte del presidente e fondatore del partito, Forza Italia si è riunita per eleggere il segretario “pro tempore” che porti il partito al congresso che si terrà sicuramente prima delle elezioni europee del prossimo anno. La riunione si è aperta con Tajani che ha letto, con molta commozione, la lettera che era stata inviata dai figli dell’ex Premier, nella quale viene chiesto di continuare a portare avanti le idee del padre.

Tajani, che era finora il coordinatore del partito ha dichiarato di essere prima di tutto “un militante azzurro” e per quanto riguarda le opinioni riguardo al tema della giustizia, ha assicurato che Forza Italia è un partito garantista, ma sicuramente non è schierato contro i magistrati.

Ultime notizie cronaca: bambino di 18 mesi ferito gravemente dal nonno con un colpo di pistola

A Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, un bambino di appena 18 mesi si trova ricoverato presso l’ospedale Santobono. Il bambino è in prognosi riservata dopo essere stato colpito accidentalmente all’addome da un colpo di pistola partito mentre l’uomo, un istruttore di tiro, stava effettuando la pulizia dell’arma. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri e il nonno del bambino deteneva l’arma legalmente. Durante la notte il bambino è stato operato ed il proiettile rimosso con un intervento chirurgico molto delicato.

Rodriguez vince la tappa del Tour de France

Mentre la seconda tappa alpina che portava i ciclisti a Morzine veniva vinta dallo spagnolo Rodriguez, continua la sfida tra i duellanti in testa alla classifica, con Vingeegard e Pogacar che si sono strappati vicendevolmente dei secondi d’abbuono e il danese che ora comanda la classifica generale con un vantaggio di 10 secondi. Infatti sulla salita Vingeeegard ha guadagnato 3 secondi sul rivale che a sua volta ne ha conquistati 2 al traguardo di Morzine. La 14esima tappa, oltre che dalla sfida tra i primattori, è stata caratterizzata dalle cadute che hanno costretto al ritiro molti corridori tra i quali anche uomini di classifica.

A Wimbledon vince il singolare femminile la Vondrousova

La tennista ceca Marketa Vondrousiva ha vinto il singolare femminile del torneo di Wimbledon, battendo per 2 – 0 la tunisina Jabeur. Per la vincitrice, che non faceva parte alla vigilia delle teste di serie, si trattava della prima finale in carriera sull’erba inglese, mentre la sua rivale era alla seconda finale, ma in entrambi i casi non è riuscita a conquistare il titolo. Il risultato finale è stato 6-4, 6-4 con la tennista ceca che ha dato subito l’impressione di voler vincere il titolo.











