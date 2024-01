Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi 7 gennaio Padova: accendono braciere, tre morti per esalazione carbonio

Ultime notizie Padova: 3 morti per monossido di carbonio. Cos’è successo

Tragedia a Padova dove 3 persone sono morte per esalazione da monossido di carbonio all’interno delle stanze di un’ex istituto in Via Guido Reni: le ultime notizie lanciate stamane dalla Polizia intervenuto sul luogo parlano delle tre vittime ritrovate purtroppo senza vita da una volante della Questura di Padova dopo la segnalazione nella notte tra il 6 e il 7 gennaio di alcuni migranti che bivaccavano nello stabile un tempo istituto Configliachi.

All’interno della stanza dove i tre morti sono stati ritrovati con residui di un braciere acceso vicino: nessun segno di violenza sul corpo, l’ipotesi della morte per esalazione da monossido di carbonio è stata la prima battuta dalla Scientifica subito intervenuta dopo l’arrivo della volante. Come riportano le ultime notizie dell’ANSA, sono in corso tutti gli accertamenti per identificare le tre vittime, ma molto probabilmente sarebbero di origine magrebina.

Roma, ultime notizie: tragedia sfiorata per una esplosione. “Fuga di gas”

Una famiglia di tre persone è stata estratta dalle macerie della sua palazzina nella zona di Canale Monterano dopo una esplosione avvenuta all’alba di stamani. Il crollo della palazzina è dovuto con grande probabilità ad una fuga di gas che l’ha ridotta in un cumulo di macerie. Tutti i feriti sono stati ricoverati in ospedale ed anche le persone residenti nelle palazzine vicine sono state evacuate. I vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto stanno cercando di capire con esattezza cosa abbia innescato lo scoppio, ed hanno trovato sia una bombola del GPL che una tubazione di gas metano.

Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas

Nella guerra in Medio Oriente, l’aviazione di Israele ha effettuato nuovi raid nella zona della Striscia di Gaza e si denunciano 21 persone morte tra i civili. Nel frattempo componenti di Hezbollah dal Libano hanno lanciato una serie di missili sulle regioni del nord di Israele, dichiarando che si tratta di una risposta per Arouri. Nella striscia di Gaza sono stati inviati nuovi aiuti medici, circa 8 tonnellate, per la popolazione da parte della Giordania e della Francia. L’Onu ha emesso un comunicato nel quale dichiara che “Gaza è diventata un luogo di morte inabitabile“. Il primo intervento della missione di Blinken, segretario di Stato Usa, è stato effettuato in Turchia.

Abusi sessuali prima dei due femminicidi di Naro

I carabinieri hanno ricostruito le ultime notizie sui fatti relativi al doppio femminicidio avvenuto a Naro, in provincia di Agrigento, ed arrestato il presunto colpevole, un 24enne romeno, Omar Edgar Nedelkov, su cui pende ora l’accusa di duplice omicidio, aggravata dal vilipendio di cadavere. Secondo la ricostruzione della notte del doppio femminicidio, la prima ad essere stata uccisa è Maria Rus, che è stata poi carbonizzata, e successivamente Delia Zarniscu, in casa della quale era iniziata la notte dell’orrore, culminata con il duplice delitto. Nedelkpv è un bracciante agricolo già noto per una serie di precedenti sia per violenze che per furti ed anche per incendi dolosi. Nonostante i suoi tentativi di scagionarsi le testimonianze e le riprese delle telecamere hanno evidenziato la sua colpevolezza, così come gli abiti macchiati di sangue che sono stati trovati a casa sua.

Tragico incidente frontale nel catanzarese: le ultime notizie

Un incidente frontale avvenuto sulla statale Jonica nel tratto tra Calalunga e Pietragrande nelle scorse ore ha causato la morte di 4 ragazzi che si trovavano a bordo delle due auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e personale del 118 ma per i 4 ragazzi non c’è stato niente da fare. Il personale dell’Anas ha provveduto a deviare il traffico e si sta cercando di capire quale sia stata la dinamica dell’incidente.

L’Inter è campione d’inverno della serie A: le ultime notizie sul campionato

Con il successo casalingo, pieno di polemiche per i minuti finali, ottenuto sul Verona per 2-1, l’Inter di Simone Inzaghi ha conquistato il titolo di campione d’Inverno, primo passo verso lo scudetto, anche se l’allenatore nerazzurro ha dichiarato di essere ancora in una situazione di equilibrio. La gara è stata decisa da una rete di Frattesi nei minuti di recupero dopo il vantaggio dell’Inter con Lautaro e il pareggio di Henry, che poi ha sbagliato il rigore che alla fine del recupero era stato concesso per un fallo di Darmian. Il Verona ha protestato molto per un fallo nella sua area da parte di Bastoni, in occasione della seconda rete dell’Inter. Oggi giocano Milan, Juventus e le romane: ieri la Fiorentina è caduta a Sassuolo, Lecce-Cagliari 1-1, Monza espugna 3-2 Frosinone.











