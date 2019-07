Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: migranti, tensioni nel governo (8 luglio 2019)

Il veliero Alex attracca a Lampedusa ma la portavoce di Mediterranea accusa il Governo di cinismo e crudeltà per propaganda politica e punta il dito contro il finanziamento a soccoritori e militari libici. «Chi dice che quel gommone non era in difficoltà, dovrebbe venire a vedere con i suoi occhi: come si fa a essere così cinici?», ha dichiarato Alessandra Sciurba in conferenza stampa. Ma la Ong è pronta a tornare in mare. Intanto il capo missione Erasmo Palazzotto ha aggiunto: «C’è stata una chiara volontà politica di non darci altra possibilità. La decisione di dirottarci a Malta era pura propaganda politica che voleva trattare le persone come sacchi di patate. Salvini voleva solo il nostro scalpo». Invece il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ribadito che «il gommone soccorso non aveva nessun problema».

Ultime notizie, migranti: tensioni nel governo

Anche sul tema migranti è scontro all’interno del governo. Il Movimento 5 Stelle denuncia l’accanimento solo propagandistico su alcune navi mentre altre sbarcano indisturbate a Lampedusa. Il sottosegretario Di Stefano ha attaccato Salvini: «Se vuoi fare tutto da solo e non passi mai la palla, in porta non arrivi. Si sente Maradona ma è un Higuain fuori forma». Invece Silvio Berlusconi è deluso dalla Lega perché non strappa con M5s sul tema immigrazione. Intervistato dal Giornale ricorda che Salvini non ha ancora mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale di liberare l’Italia dall’ondata migratoria. Confronto anche all’interno del Partito Democratico sulla politica migratoria: Renzi accusa Gentiloni e Minniti di aver creato un eccessivo clima di allarme sul tema immigrazione.

Paura a Venezia, dove la nave “Costa Deliziosa” di Costa Crociere ha rischiato di fare un incidente. Poco dopo il bacino San Marco ha cominciato a sbandare, rischiando di finire contro la riva, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Stando a quanto spiegato dalla Capitaneria di Porto, la prua della nave sarebbe arrivata a sfiorare uno yacht che era ancorato in Riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di trasporto, ma è riuscita ad evitare l’incidente. Piero Musolino, presidente dell’autorità portuale di Venezia, ha commentato: «Ci riserviamo di avviare una tempestiva verifica per appurare se la nave avesse ricevuto i necessari permessi e ottemperato alle necessarie verifiche». Invece Costa Crociere parla di «violento, straordinario ed improvviso evento meteorologico», sottolineando il fatto che il comandante «ha sempre mantenuto il controllo della nave pur in condizioni di estrema ed improvvisa difficoltà».

Kyriakos Mitsotakis chiude l’era Tsipras in Grecia. Il partito di centrodestra Nea Dimokratia ha vinto nettamente contro la sinistra al governo. Si apre dunque un periodo di riforme per la Grecia tra meno tasse, apertura agli investimenti privati e meno burocrazia. La vittoria permette al 51enne leader greco di governare con una maggioranza monocolore in Parlamento, quindi può governare senza problemi, a differenza di quanto accaduto per gli ultimi esecutivi ellenici, basati su maggioranze turbolente. Nea Dimokratia, quando erano stati contati il 75 per cento dei voti, era al 39,6 per cento dei voti e 158 seggi. Ne vanno 86 a Syriza, al 31,6 per cento. I neonazisti di Alba Dorata invece non entrano in parlamento. Si temeva affluenza in calo, invece è stata leggermente superiore alle politiche del 2015, nonostante una giornata di caldo torrido.

Ultime notizie, gaffe M5s: da Luigi Di Maio a Virginia Raggi

Il contestato video presente sulla pagina Facebook di Luigi Di Maio, nel quale si denuncia l’inadempienza dell’azienda Benetton, non è stato modificato. É stato fatto notare al Viceministro Di Maio come le foto postate non si riferiscano al Ponte Morandi ma ad un altro ponte. Ci sono inesattezze anche sui numeri esposti in merito alla manutenzione ordinaria. Gaffe anche della sindaca Raggi che posta un video su Facebook di uno stabilimento per lo smaltimento dei rifiuti chiuso ma sbaglia indirizzo. Il giorno dopo al giusto indirizzo sottolinea che anche quello è chiuso ma l’Assessore Regionale ricorda che è chiuso perché domenica. Intanto è partito il piano straordinario per la pulizia delle zone più importanti della città.

Prime parole di Antonio Conte da allenatore dell’Inter. Si è tenuta ieri la conferenza stampa di presentazione. «Negli ultimi anni si è creato un gap importante con Juventus e Napoli, ma dobbiamo partire con ambizione e dare tutto, senza avere recriminazioni». L’ex Juventus non si pone limiti: «Se dovessi farlo creerei degli alibi in tutto l’ambiente». Invece sulla scelta di passare all’Inter: «È stato semplice scegliere l’Inter: è una delle società più importanti al mondo e condividiamo le stesse ambizioni». Al suo fianco Beppe Marotta, che ha parlato anche di mercato: «Icardi alla Juventus? Ad ora lo escludo, non ci sono le minime condizioni. Il calciatore è protagonista del proprio futuro, è necessario trovare una società che possa soddisfare le esigenze e le volontà del giocatore. Al momento della Juventus non si vede neanche l’ombra». E ha confermato l’interesse per Dzeko: «Non nascondo che possa essere un obiettivo, c’è una partita a scacchi, il venditore cerca di essere più abile del compratore. È una fase interlocutoria».



© RIPRODUZIONE RISERVATA