Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: Sea Watch 3 a Lampedusa, ira Salvini (27 giugno)

Sea Watch 3 davanti al porto di Lampedusa dopo aver ignorato l’alt della Finanza: la capitana Carola Rackete ha sfidato apertamente l’Italia e il ministro dell’Interno Matteo Salvini «Le autorità sono salite a bordo impedendoci di attraccare, hanno controllato nave e passaporti dell’equipaggio, attendono istruzioni dai loro superiori», ha spiegato la 31enne tedesca, invocando soccorsi per i migranti a bordo. Salvini ha chiesto che i migranti vengano divisi tra Olanda e Germania, con la capitana che rischia ben 15 anni di carcere e una multa fino a 50 mila euro per ipotesi di reato come rifiuto di obbedienza a nave di guerra e resistenza-violenza contro nave da guerra. Conte, Salvini e Moavero hanno «concordato di proseguire nelle iniziative formali volte a verificare l’eventuale condotta omissiva del governo olandese». Ricordiamo infatti che la nave batte bandiera dei Paesi Bassi. Intervenuto a Porta a Porta, il capo del Viminale ha ribadito: «Siamo il terzo Paese per contribuzione alla UE… Pago, mi danno l’infrazione e quando ho un barcone straniero che viola le nostre leggi se ne fregano… no, cosí non funziona. E’ capitato a tutti, anche a me di essere fermato ad un posto di blocco, rallenti, spegni la macchina e ti fermi. Se tiri dritto, ti fermano e ti arrestano, è quel che è successo in mare. Non è che in mare la legge è diversa».

Ultime notizie ArcelorMittal: “Ex Ilva rischia chiusura a settembre”

«Senza immunità l’ex Ilva di Taranto chiuderà il 6 settembre»: questo il monito dell’amministratore delegato di ArcelorMittal Geert Van Poelvoorde. Nel mirino la norma sulla fine dell’immunità penale per le società che operano nell’area ex-Ilva e limita l’immunità, testo contenuto all’interno del decreto crescita. E l’attacco è diretto al Governo: «L’esecutivo continua a dirci di non preoccuparci e che si troverà una soluzione, ma fino adesso non c’è niente. Il 6 settembre, quindi, l’impianto chiuderà: abbiamo ancora due mesi, mi auguro che il Governo trovi una situazione. Noi siamo pronti a discutere». Non è tardata ad arrivare la replica del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio: «Io non accetto ricatti. Qui la legge è uguale per tutti. Ilva resti aperta, non hanno nulla da temere, le soluzioni si trovano». Dure le opposizioni, queste le parole del dem Ivan Scalfarotto: «ArcelorMittal dichiara che a legislazione vigente la fabbrica chiuderà il 6 settembre. 20 mila persone senza lavoro e la manifattura italiana privata del grosso dell’acciaio nazionale. Un altro capolavoro di quel geniaccio di Luigi Di Maio».

Ultime notizie calciomercato: Buffon alla Juventus, Donnarumma al Psg?

Primi botti di calciomercato, girandola di portieri tra Torino, Milano e Parigi. Dopo aver dato l’addio al Paris Saint Germain, Gigi Buffon è pronto a fare ritorno alla Juventus: ad un anno di distanza dall’addio destinazione Ligue 1, l’estremo difensore si accinge a chiudere la carriera con la casacca bianconera prima di iniziare la carriera da dirigente. Un’ipotesi sempre più concreta, con il suo agente Silvano Martina che ha spiegato: «Può darsi che i bianconeri abbiano pensato a lui nel caso parta Perin. Ha 42 anni ma sta ancora bene, gli piace giocare a pallone, mettersi a disposizione e alla prova. Se gli capiterà un’opportunità simile sicuramente la valuterà con piacere». Perin infatti piace a Roma e Siviglia, Buffon diventerebbe il vice di Szczesny. E chi lo sostituirà al Psg? Secondo le ultime notizie, Leonardo è pronto a lanciare l’assalto per Gigio Donnarumma del Milan: «La trattativa è in corso: si lavora su una valutazione di 50 milioni per Donnarumma a cui si aggiungerebbero i 30 di Areola, attuale portiere dei francesi che potrebbe finire a Milano come contropartita», la bomba sganciata da Gianluca Di Marzio.

Ultime notizie, procedura Ue: Tria fiducioso

Procedura Ue, slittato a lunedì il ddl assestamento di Bilancio: a darne annuncio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, che ha spiegato che il ddl sarà accompagnato da una relazione al Parlamento con l’indicazione del nuovo deficit. Giunte conferme anche da Palazzo Chigi: lo slittamento è dovuto al fatto che il premier ed alcuni ministri saranno assenti per il G20 di Osaka. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria si è detto fiducioso sui rapporti con la Commissione Europea «Noi pensiamo che l’Italia rispetti in modo sostanziale le regole di bilancio europee e sono ottimista per questa ragione riguardo alla procedura europea». Ed ha evidenziato, come riporta l’Ansa: «Non vedo ostacoli per un accordo con l’Ue: per un’economia a crescita zero l’obiettivo di un deficit pubblico del 2,1% per l’anno corrente rappresenta una politica di bilancio più che prudente e noi arriveremo a questo livello di deficit grazie ad una gestione prudenziale anche se stiamo implementando le politiche sociali programmate decise con l’ultima legge di bilancio».



