Ultime notizie/ Ultim’ora, governo: oggi l’incontro fra Giorgia Meloni e Berlusconi

Dopo l’elezione dei presidenti di Camera e Senato la discussione tra i partiti del centrodestra che hanno vinto le elezioni dello scorso 25 settembre, si sposta sulla formazione del nuovo governo e sui nomi dei ministri che lo comporranno, sotto la guida di Giorgia Meloni. Proprio la leader di Fratelli d’Italia in queste ore sta seguendo le trattative con gli alleati e oggi avrà un incontro con Silvio Berlusconi, per cercare di trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti e che dalla Lega è stato commentato con “Ottimismo”. Un incontro che si dovrebbe tenere nella sede di Fratelli d’Italia in Via della Scrofa.

Ciccozzi: "Long Covid si può prevenire"/ "Colpiti anche adolescenti ma in altro modo"

Giorgia Meloni è anche uscita allo scoperto parlando così al Pd: “Si mettano l’anima in pace, siamo qui per risollevare la nostra Nazione”. Intanto il presidente di Confindustria, Bonomi, invita tutti a fare presto per la formazione del governo, in modo da poter prendere delle decisioni sull’energia che favoriscano la ripresa delle aziende.

Settimana corta a scuola/ "Più tempo per i docenti. Gli alunni e lo studio..."

Ultime notizie, nuove scintille fra Taiwan e la Cina

Nuove scintille fra l’isola di Taiwan e la Cina, a seguito del discorso rilasciato dal presidente cinese Xi Jinping. Questi, parlando in apertura del XX Congresso del Pcc, ha spiegato che “La riunificazione della patria ci sarà e sarà sicuramente realizzata”, parole riportate dall’agenzia Ansa. Xi, con tanto di standing ovation dei presenti, ha aggiunto, ribadendo il concetto: “Abbiamo dimostrato grande capacità contro l’indipendenza di Taiwan”.

Pronta la replica da parte del portavoce dell’Ufficio presidenziale di Taipei, Chang Tun-han, che ha affermato che secondo il popolo di Taiwan “la sovranità territoriale, la democrazia e la libertà non possono essere compromesse”, assicurando così che nessuna ipotesi di compromesso sarà possibile sulla sovranità e la democrazia, e aggiungendo che il confronto militare non può essere un’opzione percorribile. Pechino ha invece fatto sapere che “non prometterà mai di rinunciare all’uso della forza per la riunificazione”.

Renato Pozzetto: "Enzo Jannacci il sostenitore più grande"/ "Oggi mi piace Zalone"

Ultime notizie, strage in un bar in Messico: 12 morti

E’ un vero e proprio massacro quello avvenuto in un bar di Irapuato, nello stato di Guanajuato, Messico centrale. Almeno 12 persone sono morte a seguito di un attacco armato nello stesso locale, così come riferito dal governo municipale. Stando a quanto spiegato dalle autorità locali tramite comunicato, è stata confermata “la morte di sei uomini e sei donne”, mentre le persone rimaste ferite sarebbero tre, non aggiungendo altro sull’identità degli aggressori ne tanto meno il perchè di tale folle gesto.

Secondo quanto segnalato dalle forze di polizia, l’attacco sarebbe avvenuto alle ore 19:51 locali, la notte fra sabato e domenica in Italia, quando un commando armato avrebbe appunto fatto irruzione nel bar aprendo il fuoco contro clienti e personale, senza fare alcuna distinzione. Al di fuori di un cadavere, rinvenuto fuori dal locale vicino ad una moto (forse nel tentativo di scappare), tutti gli altri corpi sono stati trovati nel bar. Subito dopo la carneficina è scattata la caccia agli assassini: in campo polizia, esercito, procura e Guardia Nazionale.

Ultime notizie, Meloni ricorda il rastrellamento nazi-fascista di Roma del ’43

Giorgia Meloni ha ricordato nella giornata di ieri il rastrellamento nazi fascista avvenuto in quel di Roma il 16 ottobre del 1943: “Per Roma e per l’Italia – le parole del futuro presidente del consiglio – è una giornata tragica, buia e insanabile. Quella mattina -ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia, come si legge su TgCom24.it – la vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della furia nazifascista: donne, uomini e bambini furono strappati dalla vita, casa per casa. Più di mille persone furono deportate e di loro solo quindici uomini e una donna fecero ritorno. Nessuno dei bambini. Una memoria che sappiamo essere di tutti gli italiani”.

Poi Meloni ha aggiunto e concluso: “Un orrore che deve essere da monito perché certe tragedie non accadano più. Una memoria che sappiamo essere di tutti gli italiani, una memoria che serve a costruire gli anticorpi contro l’indifferenza e l’odio. Una memoria per continuare a combattere, in ogni sua forma, l’antisemitismo”.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino relativo ai nuovi casi di covid ne ha fatto registrare 30.239, con il tasso di positività che è sceso al 17,2% mentre i decessi sono stati 32. Il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva oggi è rimasto invariato, mentre sono 123 in più i pazienti ricoverati con il totale che sale a 6.715.

Il direttore dell’ospedale Spallanzani di Roma, in un post su Facebook ha dichiarato che, nonostante gli aumenti che si sono verificati in ottobre, non esiste uno stato di allarme, ma che si deve comunque restare molto vigili e fare attenzione a possibili contagi, usando tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Una particolare attenzione deve essere riservata alle scuole.

Ultime notizie, nove feriti a Firenze per una carambola che ha coinvolto un’auto dei vigili urbani

A Firenze, mentre si stava svolgendo una processione religiosa della comunità peruviana, un’auto appartenente al corpo dei vigili urbani ha investito alcuni partecipanti causando il ferimento di 9 persone, due delle quali bambini. L’incidente è avvenuto in pieno centro, in Piazza Duomo, e le cause sono ancora da chiarire. La vettura della polizia municipale ha colpito una bicicletta e questo ha causato i ferimenti tra i quali anche quello della vigilessa che si trovava alla guida dell’auto.

Ultime notizie, la giornata sportiva

Nel Gran Premio d’Australia della Moto GP, Bagnaia ha superato in classifica generale Quartararo arrivando terzo alle spalle di Rins su Suzuki e di Marquez su Honda, mentre il suo rivale ed ex capoclassifica Fabio Quartararo, è caduto nel corso della gara ed ora si trova a 14 punti di distacco dal pilota italiano quando mancano solo 2 gare alla fine del mondiale ed il pilota Ducati che potrebbe aggiudicarsi il titolo anche nella prossima gara in Malesia secondo alcuni risultati incrociati.

Grande Italia anche nel ciclismo su pista con Elia Viviani che conclude il mondiale conquistando il primo posto e la medaglia d’oro nella specialità dell’eliminazione. nel campionato di calcio il Napoli resta in testa alla classifica rispondendo all’allungo dell’Atalanta con una vittoria sofferta contro il Bologna, battuto per 3 – 2 allo stadio Maradona con una grande prova di squadra dopo che la formazione frelsinea aveva conquistato il vantaggio. Ottima prestazione di Kvaratskhelia. che ha lanciato Osimhen al 69esimo con una verticalizzazione che ha consentito al centravanti partenopeo di segnare la rete decisiva.











© RIPRODUZIONE RISERVATA