Le ultime notizie dallo sport: Jannik Sinner in finale nel Master 1000 di Shanghai

Battendo in due set con il punteggio di 6-4 7-5 il ceco Machac – che nei quarti di finale aveva eliminato Carlos Alcaraz -, Jannik Sinner si è conquistato la finale dei Master 1000 di Shanghai di oggi: il tennista ceco si è dimostrato un avversario duro ed è riuscito anche in un’occasione a strappare il servizio a Sinner, ma alla lunga le migliori capacità dell’azzurro hanno avuto la meglio e dopo un’ora e 43 minuti di gioco è arrivato il break decisivo a favore di Sinner. Con questo risultato il tennista italiano è sicuro di mantenere l’attuale status di numero 1 al mondo fino al termine del 2024; mentre nella finale di domani affronterà Djokovic che ha superato Fritz in due set.

Ultime notizie: prosegue per un’altra giornata lo sciopero dei treni

Il fine settimana del 12 e 13 ottobre vede uno sciopero dei treni in tutta Italia – proclamato da alcune delle principali sigle sindacali e che si chiuderà non prima delle 20:59 di oggi – che sta coinvolgendo tutto il personale del gruppo FS, di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper: in questi due giorni (oggi incluso) non ci sono fasce di garanzia per i viaggiatori e quindi da parte delle aziende viene richiesto di informarsi prima di partire per evitare brutte sorprese con ritardi e cancellazioni; ma resteranno attive alcune corse sempre garantite in caso di agitazione sindacale.

Aperta a Milano la linea M4 della metropolitana: le ultime notizie

Con il taglio del nastro effettuato insieme dal sindaco di Milano Beppe Sala e dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, è stata inaugurata ieri mattina a Milano la linea M4 della metropolitana, con le sue 21 fermate: la nuova linea consente di arrivare dall’aeroporto di Linate al centro in appena 12 minuti – arrivando fino a San Cristoforo – e rappresenta un’ulteriore possibilità per visitare velocemente ed in piena tranquillità la capitale tecnologica italiana. Il sindaco l’ha definita come un’opera di “dedizione e fatica milanese“, mentre il ministro Salvini ha chiesto che vengano portati avanti e completati anche altri progetti.

Le ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente

L’Iran nella giornata di ieri ha emesso un comunicato nel quale è stato vietato l’uso su tutti i voli dei vari dispositivi elettronici – dai walkie-talkie ai cercapersone – per scongiurare attacchi come quello che ha distrutto i pager degli Hezbollah in Libano qualche settimana fa; mentre in un comunicato congiunto, Francia, Spagna e Italia hanno condannato gli attacchi che l’esercito israeliano ha portato – nei giorni scorsi – contro le basi Unifil situata nel sud del territorio libanese. Nel frattempo, in quel di Gaza – denuncia Fares Afana, direttore dei servizi di emergenza locali – un attacco condotto nella notte di ieri da truppe israeliano sulla città di Jabalya ha provocato la morte di 22 persone con l’uso di centinaia di bombe; così come l’Idf ha denunciato che ieri mattina sui territori dell’Alta Galilea sono stati lanciati in una decina di minuti 30 razzi.

Le giornate Fai d’autunno: le ultime notizie di oggi

Tra ieri ed oggi sul nostro bel territorio si stanno svolgendo le consuete Giornate Fai d’Autunno, con circa 700 luoghi in tutte le regioni italiane aperti eccezionalmente al pubblico: si tratta di luoghi che restano normalmente chiusi durante il resto dell’anno e che rappresentano delle vere e proprie perle della nostra arte e della nostra cultura. Alle sedi di banche, università e comuni – per esempio -, si affiancano anche dei conventi francescani, oppure la singolare visita a Longobucco (nel cosentino) nel museo “Eugenio celestino” che permette di scoprire i segreti dell’antichissima arte tessitoria della ginestra; ma complessivamente i siti visitabili sono dislocati in tutte le regioni ed in 360 città.