Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, al via gli esami di maturità 2023 con la Prima Prova

Scatteranno oggi, 21 giugno 2023, gli esami di maturità per più di 500mila studenti. Dalle ore 8:30 il primo scritto di italiano comune a tutti gli indirizzi, quindi domani, giovedì 22 giugno, la seconda prova con le varie discipline a seconda del percorso di studi scelto. Dopo di che toccherà al colloquio orale, probabilmente lo step più temuto dalla maggior parte degli studenti, con le date che saranno comunque fissate dai singoli istituti che generalmente estraggono una lettera per decidere da quali alunni partire.

L’esame di maturità tornerà quest’anno nella sua consueta versione pre-covid, quindi stop dopo tre anni alla versione semplificata, e in totale saranno 536mila gli studenti coinvolti, con 14mila commissioni e quasi 28mila classi. Il voto finale sarà espresso in centesimi, 40 punti massimo per il credito scolastico, 20 per il primo scritto, altri 20 per il secondo, e altri 20 per il colloquio: tutte le prove varranno quindi uguale. Infine 5 punti di bonus assegnati dalla commissione a chi ne avrà diritto. Dalla somma di tutti questi punteggi deriverà la votazione finale.

Ultime notizie, incontro fra Meloni e Macron

Segnali di forte disgelo fra Italia e Francia dopo la visita di ieri a Parigi, all’Eliseo, da parte della premier Giorgia Meloni a Emmanuel Macron, presidente transalpino. Il presidente del consiglio, alla guida della delegazione italiana per Expo 2030, ha parlato di “molti e convergenti interessi comuni”, per poi aggiungere: “Preso impegno con Riad ma vale solo per il primo turno”. Macron ha invece affrontato il tema dei migranti, spiegando: “Continuiamo a vedere drammi nel Mediterraneo, dobbiamo organizzarci meglio”.

SOTTOMARINO TITAN DISPERSO/ Un viaggio che ha poco a che fare con Colombo e Gagarin

Quindi la leader dei Fratelli d’Italia ha voluto precisare, spazzando via le nubi degli ultimi mesi: “Italia e Francia sono legate, c’è bisogno di collaborare”. Da segnalare anche una bella immagine, quella di un abbraccio estremamente sentito fra Giorgia Meloni e Macron all’arrivo all’Eliseo, a conferma di quanto il clima sia decisamente sereno.

Ultime notizie, scomparsa Kata: l’ipotesi di scambio di persona

Proseguono le indagini con l’obiettivo di ritrovare la piccola Kata, bimba di 5 anni scomparsa da Firenze da una decina di giorni, precisamente dall’ex hotel Astor al momento occupato soprattutto da famiglie straniere. Ieri sono emerse le parole dell’avvocato Filippo Zanasi, legale della famiglia della bimba sparita, che ha ipotizzato uno scambio di persona.

“È una ipotesi che il padre di Kata fa e che ha voluto riferire personalmente alla procura. Devo dire che il profilo del mio assistito, e anche quello di sua moglie, è tale che pensare a una vendetta perpetrata verso di loro è onestamente inverosimile, sempre che di vendetta si tratti”. Secondo l’avvocato, in ogni caso: “a grandi linee diciamo che questa sarebbe la soluzione forse più razionale e dunque quella su cui forse è il caso di addentrarci, però è anche vero che la procura sta andando avanti per piste che non ci è dato conoscere”. Per il padre di Kata, quindi, chi ha rapito la bimba voleva in realtà portare via un’altra bambina forse come gesto di ritorsione per qualche precedente episodio o magari un ricatto.

Ultime notizie, incidente Lamborghini: spunta supertestimone

Fra gli altri casi di cronaca di questi giorni anche il terribile incidente avvenuto a Casal Palocco, sud di Roma, negli scorsi giorni. Nella giornata di ieri, come specificato dal Corriere della Sera, è emersa una supertestimone, una ventenne di nome Gaia, che era a bordo della Lamborghini Urus al momento dello scontro con la Smart Four For con il conseguente decesso del piccolo Manuel.

La giovane sarebbe salita all’incirca un km prima dell’incidente, e gli inquirenti si stanno basando sulla sua ricostruzione dei fatti per capire quanto accaduto. Nel frattempo, secondo Mattino Cinque News, sarebbero finiti sul registro degli indagati, oltre al 20enne alla guida, anche gli altri tre youtuber a bordo della sportiva italiana, anche se tale notizia per ora non è stata ufficializzata. Le indagini proseguono per cercare di individuare eventuali responsabilità.

Ultime notizie, continuano le ricerche del Titan, il sottomarino disperso

Continua senza soste la ricerca del Titan, il sottomarino disperso al quale restano disponibili soltanto due giorni di ossigeno, A bordo del Titan che si è immerso per cercare di avvicinarsi al relitto del Titanic, ci sono cinque passeggeri ed oggi si sono conosciute le generalità degli ultimi due a bordo, Shahzada e Sulmena Dawood, un padre ed un figlio di etnia pakistana. I soccorritori stanno cercando di localizzare il minisottomarino, ma finora tutte le ricerche sono state vane e alle 12.00 di giovedì le riserve di ossigeno si esauriranno. I nomi degli altri tre passeggeri erano noti già nella giornata di ieri.

Ultime notizie, un uomo di 49 anni accoltellato ed ucciso dalla compagna a Verona

Una donna di 49 anni che è stata successivamente arrestata dai carabinieri, ha accoltellato il suo compagno al termine di una lite colpendolo alla schiena e causandone la morte. La coltellata ha provocato la morte forando un polmone dell’uomo. L’omicidio è stato consumato nel pomeriggio di oggi a San Bonifacio, un paese in provincia di Verona e la donna è accusata di omicidio volontario. Il giorno precedente nella casa erano intervenuti i carabinieri per sedare una lite tra i due compagni.

Ultime notizie, scontro frontale tra auto e furgone in provincia di Roma

Uno scontro frontale che ha visto coinvolte un furgone ad un’auto, è avvenuto oggi pomeriggio sulla Via Nomentana, nelle vicinanze di Colleverde. Nello scontro, che ha visto come protagonista anche un autobus dell’Atac, è morta una donna di 62 anni ed è rimasto gravemente ferito un bambino di 4 anni che ora si trova ricoverato all’Istituto gemelli di Roma.











