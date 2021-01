Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Biden si insedia in Usa (20 Gennaio)

Il bollettino Coronavirus Italia di oggi segnala un notevole aumento di decessi, 603, contro le 377 vittime del giorno precedente, mentre per quanto riguarda i nuovi casi di contagio oggi se ne sono registrati 10.497 a fronte dei 254,070 test eseguiti sommando sia i tamponi molecolari che quelli antigenici. Il tasso di positività con i numeri di oggi cala quindi al 4,1%, con un meno 1,5% rispetto al giorno precedente. Per quanto riguarda, invece, i ricoveri in terapia intensiva si registra una diminuzione di 757 pazienti, mentre nei reparti ordinari il calo è stato più ampio con un meno 185. I due totali di ricoverati ad oggi sono rispettivamente di 2.487 e 22.699 unità.

Ultime notizie, preoccupazioni per i vaccini

Il mancato arrivo delle previste dosi di vaccini Pfizer in questa settimana stanno preoccupando le autorità sanitarie italiane. Il direttore generale dell’Aifa ha spiegato che entro la fine del mese di marzo è necessario terminare la vaccinazione sia del personale sanitario che di tutte le persone con età superiore ad 80 anni, compresi i richiami. Per questo è necessario che le prossime consegne tornino ad essere nelle quantità stabilite per evitare problemi che si ripercuoterebbero su tutto il paese. Intanto alla fine del mese di gennaio potrebbe arrivare anche l’approvazione per un altro vaccino, quello prodotto da Astra-Zeneca, che potrebbe far aumentare le dosi a disposizione.

Ultime notizie, oggi l’insediamento di Joe Biden

Tutto pronto e misure di sicurezza rafforzate a Washington in visa della cerimonia di insediamento del nuovo presidente Joe Biden che si terrà oggi. Trump ha riservato al suo successore l’ennesimo sgarbo, decidendo di non attenderlo per il passaggio di consegne alla Casa Bianca e delegando questo compito al maggiordomo. Prima di lasciare il suo posto di First Lady, Melania Trump ha parlato del grande onore che ha ricevuto da questi 4 anni ed ha ancora una volta condannato le violenze che si sono susseguite in questi giorni. Intanto Biden nel giorno del suo insediamento come 46/mo presidente degli Stati Uniti d’America è pronto a lanciare un messaggio importante: “Sarò il presidente di tutti, è ora di voltare pagina, di riconciliarsi e unire l’America per affrontare le crisi e rilanciare l’alleanza con i nostri partner”.

Ultime notizie, spettacolare eruzione dell’Etna

L’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, in questi giorni si presentava con la sua cima imbiancata e questo ha reso ancora più spettacolare l’eruzione odierna che ha causato un doppio trabocco lavico sul lato sudest del vulcano. I lapilli e il fuoco che uscivano dalle bocche si sono potuti vedere da lontano ed hanno interessato anche la Valle del Bove. In serata la forza dell’eruzione si è attenuata.

Ultime notizie, novità riguardo la coppia scomparsa a Bolzano

Il giallo della coppia di Bolzano scomparsa ormai da due settimane si sta avviando verso una soluzione. Il figlio di Laura Perselli e Peter Neumair, i due insegnati in pensione, che mancano da due settimane, il 30enne Benno, è stato messo sotto indagine da parte degli uomini della procura della città altoatesina. Oltre a questo è stato posto sotto sequestro anche l’abitazione della coppia, in via Castel Roncolo, nel quale viveva anche il figlio.

