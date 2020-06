ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Brasile, agosto record di contagi? (24 giugno)

Continua ad essere drammatica in Brasile la situazione relativa alla diffusione del nuovo coronavirus: il covid-19 ha infatti contagiato oltre un milione di persone nel Paese uccidendone oltre 50.000, ma le previsioni dell’Università di Washington dicono che nei primi giorni di agosto il numero dei contagi registrati supererà quello degli Stati Uniti (al momento primi al mondo con 2,3 milioni) e le morti totali arriveranno a 100mila nel prossimo mese. Il presidente Jair Bolsonaro insiste però nella sua politica “negazionista“, invitando a visitare gli ospedali brasiliani per verificare come la situazione non sia tanto drammatica. Alcuni sostenitori del presidente l’hanno preso in parola, generando caos nei nosocomi e arrivando alla lite, in alcuni casi, con il personale sanitario.

ULTIME NOTIZIE, IN ITALIA CONTAGI E DECESSI AL MINIMO

In Italia la situazione relativa all’epidemia da covid-19 fa registrare i migliori numeri dal 2 marzo ad oggi, cioè da quando il lockdown non era ancora neanche iniziato. Si sono fatti registrare in tutto il territorio nazionale 18 nuovi decessi e 122 nuovi contagi. La Lombardia resta la regione più colpita con 6 decessi, il 33% del totale, e poco più del 50% dei contagi totali con 62 nuovi casi di covid-19. Meno di 20.000 i casi attivi, i virologi al fianco della Protezione Civile hanno affermato di aspettarsi un pericolo seconda ondata in autunno, ma bisognerà monitorare l’evoluzione dei casi in estate per comprendere se potrà essere violenta come quella dello scorso marzo.

ULTIME NOTIZIE, ZINGARETTI APRE AD ALLEANZA PD-M5S

Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha aperto alla possibilità di presentare un’alleanza formale tra PD e Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali e comunali, che legittimi quindi l’alleanza di Governo. “Ridicolo pensare che sia possibile governare insieme 4 anni l’Italia ma non una Regione o un Comune perché questo significherebbe “alleanza strategica”. Un’alleanza che potrebbe dunque aprire anche al sostegno ad alcune candidature grilline in grandi città, come la rielezione di Virginia Raggi a Roma. Ma Renzi gela l’alleanza trasversale: “Il fidanzamento coi grillini non lo faccio“, ha spiegato il leader di Italia Viva, sottolineando di poter sostenere le alleanze se prive di personaggi da lui definiti indigeribili, in primis Emiliano in Puglia.

ULTIME NOTIZIE, ZANARDI ANCORA STAZIONARIO

Restano stazionarie le condizioni di Alex Zanardi dopo l’incidente di sabato. Continuano ad arrivare le testimonianze relative allo scontro con il tir che ha provocato il grave trauma cranico a Zanardi. Alessandro Maestrini, filmaker, era presente ed ha potuto testimoniare i drammatici attimi successivi allo scontro tra l’handbike di Zanardi e il tir: “Al momento dell’impatto Alex aveva entrambe le mani sul mezzo, non sul telefonino come è stato detto nei giorni scorsi. Quando ha perso il controllo dell’handbike, la ruota sinistra ha fatto un movimento anomalo, brusco e veloce, che ha causato la perdita di aderenza con l’asfalto. Alex è andato a scontrarsi contro l’angolo anteriore sinistro del camion. Ho sentito urla soffocate e sconnesse da parte sua.”

ULTIME NOTIZIE SERIE A, NAPOLI DA CHAMPIONS

La Serie A prosegue la sua marcia ripresa sabato scorso con i recuperi. 4 match in campo, il Napoli continua a credere nella difficile rincorsa Champions dando continuità al trionfo in Coppa Italia. 0-2 in casa del Verona per i partenopei che con Milik e Lozano raffreddano le speranze di Europa League degli scaligeri. Si alimentano invece quelle del Parma che rifila un poker al Genoa a Marassi. Scatenato Cornelius autore di una tripletta, i rossoblu restano terzultimi in piena zona retrocessione. Colpaccio Cagliari che con Simeone all’ultimo minuto inguaia la Spal, un’Udinese generosa perde immeritatamente in casa di un Torino che si allontana dalla zona calda della classifica. Granata a +6 dal terzultimo posto grazie a una legnata del Gallo Belotti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA