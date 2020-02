Ultime notizie/ Ultim’ora oggi coronavirus: 67 italiani tornano da Wuhan (3 febbraio)

La città di Wenzhou, lontana 800 km da Wuhan, ha registrato più di 341 casi di persone infettate dal coronavirus, un numero superiore rispetto a Pechino e Chongqing, città molto più all’epicentro del focolaio. Quasi tutti i Paesi stanno contenendo o proibendo il fenomeno dell’immigrazione ai turisti che giungono dalla Cina. Anche l’Australia, Singappore e Filippine hanno fermato tutti i voli da e per la Cina, come ha fatto l’Italia e l’America. La Cina ha manifestato il proprio disappunto contro queste decisioni drastiche che vanno oltre le raccomandazioni dell’Organismo Sanitario Mondiale. Dopo i giapponesi, gli inglesi, i tedeschi e gli americani, è arrivato il turno degli italiani. Infatti ieri sera 67 persone italiane sono state trasferite a Cecchignola ed isolate per tre settimane.

ULTIME NOTIZIE, CORONAVIRUS: PRIMA VITTIMA NELLE FILIPPINE

Nelle Filippine il coronavirus ha fatto la prima vittima. È un uomo di 44 anni che si era trasferito a da Wuhan nelle Filippine con la sua compagna. Dopo pochi giorni è morto di polmonite. Prima che l’uomo morisse, il governo filippino aveva imposto il divieto di immigrazione per tutti i turisti. Per coloro che hanno lavorato e stanno lavorando nelle Filippine e sono di ritorno, le autorità filippine hanno imposto una quarantena di tre settimane. Sono provvedimenti sanitari che ricalcano le misure restrittive adottate dagli Usa. Intanto il bilancio della diffusione del nuovo virus continua ad aumentare. E così quello delle vittime. Secondo la Commissione sanitaria cinese ci sono più di 400 morti. Oltre 42mila persone sono in quarantena nella provincia di Hubei. Le autorità di Wenzhou hanno bloccato tutti i trasporti ed imposto ai residenti di non uscire dalle proprie abitazioni se non in caso di necessità.

Mattia Fiaschini, di anni 24, è stato trovato senza vita sulle Blue Mountains, meta importante per gli scalatori. Il 29 gennaio aveva intrapreso un’escursione in solitario. Da quella data non si avevano avuto più notizie. Era considerato un trekker esperto, con tanti anni di esperienza a livello internazionale. Era scattato l’allarme da quando il giorno 30 non si era presentato al lavoro. Fiaschini lavorava in un bar a Sydney come cameriere. Sono ancora in corso le operazioni di recupero del corpo a causa delle avverse condizoni climatiche. Intanto continuano le indagini da parte della polizia australiana.

A Marghera è stata trovata una bomba risalente alla seconda guerra mondiale. Su posto sono intervenuti gli artificieri, oltre alle forze dell’ordine e 170 volontari della protezione civile. Dalle 6 del mattino più di tremila residenti sono stati fatti evacuare. Le operazioni di disinnesco sono state svolte in tempi rapidi. La bomba è stata fatta brillare in mare. Tutte le famiglie sono ritornate a casa.



