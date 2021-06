Ultime Notizie/ Ultim’ora oggi, covid Uk e variante Delta: +18mila casi (27 giugno)

Sono 838 i nuovi casi di contagio registrati nella giornata di ieri, a fronte di 224.493 tamponi eseguiti. Il tasso di positività resta allo 0,4% ed il dato dei nuovi casi comparato a quello del sabato precedente, 1.197, conferma il trend settimanale di discesa. I decessi sono stati 40, 20 dei quali sono recuperi delle settimane precedenti della regione Campania. Resta in discesa anche il numero dei ricoverati, con le terapie intensive che hanno visto oggi un calo di 8 unità ed un totale aggiornato di 298, mentre nei reparti ordinari il calo è stato di 128 unità con i ricoverati attuali che sono 1.771. Relativamente alle varie regioni il numero più alto dei nuovi contagi è della Campania, con 127, mentre sopra quota 100 restano soltanto altre due regioni, Lombardia con 119 e Sicilia con 111. A seguire, sotto quota 100, Lazio con 79 e Emilia Romagna con 65. Il numero odierno dei guariti è di 3.301 persone con il totale degli attualmente malati che scende a 57,732, comprendendo oltre ai ricoverati in ospedale anche 55,663 persone in isolamento domiciliare.

Ultime notizie, covid in Uk: 18mila nuovi contagi

In Gran Bretagna sale la preoccupazione per l’aumento dei contagi dovuto alla variante Delta. Nella giornata di ieri i nuovi contagi sono saliti ancora toccando quota 18 mila, un dato che non si registrava dallo scorso mese di febbraio. Lo stesso sta accadendo anche in Sudafrica dove i casi più numerosi sono collegati alla stessa variante Delta. Intanto in altre parti del mondo si riprende con i lockdown, come in Australia, dove è stato proclamato per 2 settimane, mentre al contrario, in Spagna, non è più obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto, con una ordinanza che è stata firmata dal Ministero della Salute.

Ultime notizie, al via il Tour de France

Oggi ha preso il via la prima tappa del Tour de France 2021 e subito si sono avute due cadute che hanno coinvolto gran parte del gruppo. La tappa è stata vinta dal francese Alaphilippe che ha indossato quindi la prima maglia gialla di questa edizione. Nel calcio, a Wembley l’Italia ha affrontato la prima sfida del tabellone ad eliminazione diretta, giocando alle 21.00 contro l’Austria e vincendo con il risultato di zero reti a due dopo i tempi supplementari. La formazione di Roberto Mancini è partita con i favori del pronostico contro quella di Franco Foda, ma non è stato semplice accedere ai quarti di finale. In precedenza si era disputato il primo ottavo di finale che ha visto il netto successo della Danimarca contro il Galles. Nel pomeriggio si erano infine svolte le qualifiche sia per la Moto GP con primo posto conquistato dalla Yamaha di Vinales, che della Formula Uno, con Verstappen davanti a tutti sulla sua Red Bull.

Ultime notizie, Gay Pride in 6 città italiane

Nella giornata di ieri si è tenuta, in 6 città italiane, tra le quali Milano, la manifestazione per il “Gay Pride”, durante la quale molti manifestanti sono scesi in piazza con le bandiere arcobaleno. Nel capoluogo lombardo, dove era presente anche il sindaco Sala, è stato chiamato sul palco il deputato Zan del PD, al quale è stato consegnato un orologio arcobaleno in modo che “scandisca” il tempo che manca all’approvazione del DDL che porta il suo nome.

Ultime notizie, sindacati in piazza per la proroga del blocco dei licenziamenti

Anche le tre maggiori sigle sindacali hanno chiamato a raccolta i lavoratori in manifestazioni di piazza che si sono svolte a Bari, Firenze e Torino, città dove era presente Maurizio Landini, segretario della CGIL, che ha nuovamente chiesto al governo di prorogare il divieto di licenziamento e nello stesso tempo ha ricordato ai lavoratori che questo è il tempo dell’unione e non quello della divisione.

