Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: decreto per salvare Banca Popolare Bari (16 dicembre)

Il governo ha dato il via libera al decreto legge per salvare la banca Popolare di Bari. La decisione è arrivata al termine del Consiglio dei Ministri che si è tenuto ieri sera. Il premier Giuseppe Conte prima del via aveva annunciato che entro la notte l’esecutivo avrebbe trovato la soluzione per salvare l’istituto bancario che si trova commissariato. La bozza del decreto prevede un finanziamento ad Invitalia fino a 900 milioni per il 2020 e la costituzione di una Banca di Investimento attraverso un decreto con cui il ministero dell’Economia acquisirà attività e partecipazioni, senza dovere alcun corrispettivo. Le operazioni saranno realizzate in un regime di esenzione fiscale e le risorse per il salvataggio arriveranno dal fondo del ministero dell’Economia destinato «alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali». Inoltre, il governo garantisce l’azione di responsabilità nei confronti dei passati vertici della Popolare di Bari. Eventualmente ci sarà anche l’impegno su eventuali prepensionamenti, se nel piano industriale questi si rendessero necessari.

A novembre di quest’anno era stata trovata una bomba dal peso di 230 kg, di fabbricazione inglese, durante una fase di ristrutturazione del cinema multisala Andromeda di Brindisi. Ieri sono state effettuate le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico che conteneva circa 40 kg di tritolo. La spoletta era in pessime condizioni. In mattinata per motivi di sicurezza è stata evacuata tutta la zona rozza all’interno del centro storico della città. I 41 varchi di entrata della città sono stato bloccati. Più di cinquanta mila residenti hanno dovuto abbandonare le proprie case entro le 7.30. Le forze dell’ordine, più di mille, e volontari della Protezione Civile, più di 300, sono stati impegnati per accelerare la fase di evacuazione. Per precauzione è stata evacuata anche la Casa Circondariale. I duecento detenuti sono stati trasferiti presso il carcere di Lecce. Svuotata anche la questura e la stazione dei carabinieri. La soprintendenza dei beni archeologici ha fatto traslocare le più rilevanti opere d’arte presso il museo di Lecce. Per agevolare la circolazione sono state attivate numerose piattaforme per suggerire strade alternative. Intorno alle 11 gli artificieri del settimo reggimento Genio di Foggia hanno provveduto disattivare e rimuovere la bomba.

Renato Solidum, sottosegretario delle Filippine e direttore dell’Istituto di vulcanologia e sismologia nazionale, ha comunicato a Super Radyo dzBB che a Manila durante le prime ore del mattino si era registrata una forte scossa sismica di magnitudo 6.8, con epicentro non lontano dalla città di Davao. Quattro persone risultano decedute. La zona più colpita è stata l’isola di Mindanao, già interessata duramente da alcune scosse sismiche nel mese di ottobre. Dopo la prima scossa Manila è stata colpita da altre due violente scosse telluriche: la prima di magnitudo 5 e la seconda di magnitudo 5.7 della scala Richter. Le forze dell’ordine non hanno ancora potuto fare una stima dei danni.

DONNE TUNISINE IN CERCA DEI LORO FIGLI

Venerdì quattro donne tunisine sono state ascoltate dal procuratore Salvatore Vella di Agrigento, responsabile della vicenda legata al naufragio. Il loro figli sono deceduti durante un nubifragio avvenuto il 7 ottobre al largo di Lampedusa. Le quattro donne hanno affrontato un lungo viaggio per arrivare in Sicilia, sostenute economicamente dalla comunità tunisina. Solo due corpi sono stati riconosciuti. Le altre due donne non sono riuscite ad identificare i corpi dei loro figli. Si tenta con il DNA. È il primo caso in Italia in cui magistrati italiani convocano i familiari dei migranti per l’identificazione delle vittime di un naufragio. I due ragazzi identificati sono stati sepolti in un cimitero della Sicilia. Le indagini proseguono per gli altri due ragazzi non ancora identificati.



