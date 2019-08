Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: è crisi per il Governo italiano (10 agosto)

Le ultime notizie ci parlano di ormai dichiarata la crisi di Governo: la Lega ha presentato quest’oggi la mozione di sfiducia nei confronti del premier Giuseppe Conte. L’obiettivo del Carroccio è andare al voto nel più breve tempo possibile, cercando di capitalizzare al massimo il grande consenso di cui gode presso gli elettori. Concetto riassunto anche dal leader e Ministro dell’Interno Matteo Salvini: il vice premier accusa gli ex-alleati 5 stelle di aver detto troppi “no” nel corso dell’esecutivo, in particolare parlando di sicurezza, tasse, autonomie e, ultima in ordine temporale, TAV. Per Salvini non c’è Ferragosto che tenga: deputati e senatori alzino il c… e vengano in Parlamento anche la settimana di Ferragosto, se necessario. Il Premier Conte, dal canto suo, esige che il leader della Lega spieghi agli italiani i motivi della crisi e il perché di questa mozione di sfiducia.

I Pentastellati, in primis Luigi Di Maio, vogliono prima rendere effettivo il taglio dei parlamentari promesso in campagna elettorale e accusano l’ex alleato leghista di non volere altrettanto e per questo spingere per un voto in autunno. Di Maio risponde poi all’accusa di inciucio con il PD, sostenendo tale ipotesi priva di fondamento e contro l’impegno preso all’inizio del governo nei confronti degli italiani. Le opposizioni puntano alle elezioni immediate: Zingaretti dichiara di essere pronto alla sfida e accusa ancora una volta Salvini, reo di non avere proposte valide per il Paese (soprattutto in ambito economico) e quindi pronto a scappare. Anche Fratelli d’Italia mira alle elezioni anticipate: per la Meloni l’unica alternativa è una maggioranza di centro-destra che rispetti la volontà dell’elettorato. Papa Francesco interviene in modo netto: il sovranismo porta alle guerre, certi discorsi mi preoccupano perché simili a quelli di Hitler nel 1934.

Orrore a Reggio Emilia: uccisa una giovane barista cinese sotto gli occhi increduli dei clienti. Il maggior indiziato è un uomo marocchino, fuggito subito dopo l’accaduto e tuttora ricercato. Richard Gere è salito a bordo della nave Open Arms per portare viveri a bordo e sensibilizzare così l’opinione pubblica; l’imbarcazione dell’omonima ONG spagnola si trova in mare aperto ormai da più di una settimana senza la possibilità di attraccare.

Ultime notizie, borse in ribasso

Borse europee in picchiata dopo l’annuncio della crisi di governo: “guida” Milano con l’apertura a -1,61% e con un picco di -2,5%; seguono Parigi, Londra e Francoforte con un calo contenuto, meno dell’1%. Lo spread vola: differenza BTP-Bund tedesco a 237 punti.

Ieri è stato il giorno di Romelu Lukaku: l’Inter ha presentato il suo nuovo numero 9 che è a tutti gli effetti il colpo dell’estate. Conte ha così il suo centravanti che si è detto molto felice di iniziare questa nuova avventura. Lukaku, pagato 65 milioni di euro più 10 di bonus al Manchester United, percepirà uno stipendio di circa 7,5 milioni all’anno ed è l’acquisto più oneroso della storia dei nerazzurri.



