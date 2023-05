Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, è morta Tina Turner: il mondo piange la diva del rock

E’ morta nella tarda serata di ieri Tina Turner, diva del rock a stelle e strisce. Aveva 83 anni ed ha scritto pagine indelebili della storia della musica. In tutto il mondo in queste ore sono moltissimi i personaggi che stanno ricordando l’immensa artista a cominciare dal presidente americano Joe Biden, che attraverso la portavoce ha fatto sapere: “Un’icona, la sua scomparsa è una perdita immensa”, parole a firma della portavoce del commander in chief, Karine Jean-Pierre, lei stessa una fan.

Usa, turista salva baby bisonte/ Guardie lo sopprimono, lui rischia il carcere

Biden ha aggiunto: “Era semplicemente la migliore. Prima di essere la regina del rock and roll, Tina Turner era la figlia di un contadino del Tennessee. Da bambina ha cantato nel coro della chiesa prima di diventare una delle artiste di maggior successo di tutti i tempi”, e ancora: “Oltre a essere un talento irripetibile che ha cambiato per sempre la musica americana, la forza personale di Tina era notevole. Superando le avversità e persino gli abusi, ha costruito una carriera per i secoli e una vita e un’eredità che erano interamente sue”. Tina Turner è deceduta dopo una lunga malattia.

ARCIPELAGO NAPOLI/ “Zero rivincita sociale, più Pil: anche lo scudetto dice che siamo cambiati"

Ultime notizie, sparatoria a Napoli: ferita bimba di 10 anni

Nella giornata di ieri è giunta la notizia di un agguato che si è verificato in un bar di Sant’Anastasia, quartiere di Napoli, e che ha causato il ferimento di tre persone fra cui una bambina di soli 10 anni. Secondo quanto emerso due persone si sarebbero recate dinanzi al locale e avrebbero aperto il fuoco sparando almeno una decina di proiettili, e uno di questi avrebbe colpito la bambina alla testa.

La piccola è stata soccorsa nel giro di pochi minuti e trasportata all’ospedale Santobono di Napoli dove è stata operata e sembrerebbe fuori pericolo. Feriti lievemente anche il padre di anni 43 e la madre di anni 35, che invece si trovano al momento ricoverati presso il Cardarelli. Da ricostruire nel dettaglio quanto accaduto ma gli inquirenti che stanno indagando sono convinti che i destinatari dell’agguato non fossero le tre persone ferite, di conseguenza la famiglia è stata una vittima “accidentale” dell’aggressione.

Sibora Gagani scomparsa nel 2014, svolta nel giallo?/ Ex compagno arrestato, dubbi...

Ultime notizie, maltempo in Emilia Romagna: ieri giornata di lutto nazionale

Ieri si è celebrata la giornata di lutto nazionale in onore delle 15 vittime a seguito del maltempo che ha devastato numerose zone dell’Emilia Romagna la scorsa settimana. Il governatore della regione, Bonaccini, ha fatto sapere che al momento vi sono ancora 20mila persone sfollate, mentre 15mila sono riuscite a rientrare nelle loro abitazioni.

Oggi è attesa la visita della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, “chiederemo – ha detto ancora Bonaccini, parlando con SkyTg24 e Storie Italiane – con il governo l’attivazione di quel fondo di solidarietà europeo che interviene in occasione di catastrofi, che chiedemmo nel 2012 dopo il terremoto, quando ricevemmo oltre 600 milioni di euro dall’Unione europea. Credo che ci siano le condizioni per avere alcune centinaio di milioni di euro che saranno un’ulteriore boccata di ossigeno per far fronte a questa situazione” Intanto l’Asl ha diramato un appello affinchè le persone di Conselice, nel ravennate, stiano lontane dalle acque che non riescono a defluire e che hanno creato degli stagni putridi, in quanto a forte rischio batterico.

Ultime notizie, Lavrov: “Espansione Ucraina come politiche di Hitler”

Torna allo scoperto il ministro degli esteri russo, Sergey Lavrov, che ha puntato nuovamente il dito contro la Nato, l’Alleanza Atlantica, commentando le sue mire espansionistiche e la sua politica. In occasione di un incontro internazionale di alti rappresentanti per le questioni di sicurezza, così come si legge sul sito di SkyTg24.it, citando l’agenzia di stampa russa Tass, l’esponente del governo Putin ha spiegato: “In effetti, l’espansione sconsiderata della Nato riflette le stesse idee di quelle che guidavano la politica della ‘Drang nach Osten’ (Spinta verso l’est) di (Adolf) Hitler”.

Mosca invece denuncia delle incursioni nella regione di Belgorod, in Russia “Sono nazionalisti ucraini infiltrati in Russia”, ma Kiev ha negato qualsiasi coinvolgimento spiegando che “Sono patrioti che si ribellano a Putin”. Via Telegram, Vyacheslav Gladkov, governatore della regione russa di Belgorod, ha spiegato che: “La maggior parte dei sistemi di difesa aerea ha resistito, ma ci sono danni a Belgorod: automobili, case private, uffici. La cosa più importante è che non ci siano vittime”.

Ultime notizie, le previsioni meteo dei prossimi giorni

Una nuova perturbazione ha raggiunto le regioni dell’Italia settentrionale causando forti piogge anche sulle zone recentemente alluvionate. L’aria fredda arriva dalla Germania e ha superato le Alpi. Le prime piogge sono arrivate già nel pomeriggio di ieri, ma quelle più intense sono attese per oggi e le perturbazioni dovrebbero andare avanti anche nella giornata di venerdì, per poi cedere di nuovo il passo al bel tempo nel prossimo fine settimana. Nelle regioni del centro sud le piogge dovrebbero essere presenti soltanto nelle zone a ridosso della dorsale appenninica.

Ultime notizie, la visita del primo ministro russo in Cina

Il primo ministro russo Mikhail Mishutin si è recato in Cina dove ha incontrato sia il suo corrispettivo Li Qiang, che il presidente cinese Xi Jinping. Si tratta di incontri al più alto livello tra le due superpotenze dal momento dello scoppio della guerra tra Ucraina e Russia e dopo i colloqui è stato evidenziato da entrambe le parti come i rapporti tra i due stati sono ad un livello molto alto, senza precedenti.

La partnership tra i due stati si rafforza così non soltanto sul piano della sicurezza ma anche del commercio, con un aumento delle esportazioni dalla Russia verso l’alleato asiatico. Il tutto, pochi giorni dopo la conclusione del G7 che si è tenuto in Giappone, a Hiroshima. Xi Jinping ha rassicurato il primo ministro russo riguardo alla collaborazione che la Cina è disposta ad avere con la Russia per le discussioni nelle sedi multilaterali.

Ultime notizie, morti due operai edili in un cantiere di Monopoli

A Monopoli, in provincia di Bari, due operai sono morti a causa di un incidente avvenuto ieri mattina in un cantiere edile. I due sono stati travolti da una massa di terra e roccia in Via Lagravinese. Le cause dell’incidente nel quale hanno perso la vita i due operai di 61 e 64 anni, sono ancora da chiarire e su questo sta indagando la polizia locale. Dalle prime informazioni in possesso degli investigatori, i due stavano operando all’interno di uno scavo di vaste dimensioni che servono per posizionare le condutture fognarie di un condominio. Proprio in quel momento c’è stata la frana di un costone roccioso che li ha travolti. Nonostante i soccorsi subito intervenuti, per entrambi non c’è stato niente da fare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA