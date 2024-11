Le ultime notizie sulle elezioni. Si chiuderà oggi pomeriggio, alle ore 15:00, la tornata elettorale per le regionali di Emilia Romagna e Umbria. Alle urne sono chiamati ben 4,3 milioni di cittadini che ieri hanno potuto votare fino alle ore 23:00. Oggi si replica, con seggi aperti dalle ore 7:00 alle 15:00, poi al via lo spoglio dei voti e in serata arriveranno i primi esiti quasi certi. Lo scontro più caldo è quello dell’Emilia Romagna, storica regione “rossa”, dove i due principali candidati sono De Pascale da una parte, sindaco di Ravenna ed esponente del centrosinistra, quindi Elena Ugolini dall’altra, rappresentante del centrodestra.

In Umbria, invece, sono ben 9 i candidati, a cominciare dalla governatrice uscente, Donatella Tesei, rappresentante del centrodestra, sfidata da Stefania Proietti del centrosinistra. Affluenza bassissima nei dati ufficiali della giornata di ieri, vedremo se oggi migliorerà con l’avvicinarsi del gong. Il centrodestra spera ovviamente di ribaltare la situazione in Emilia e di confermare i risultati in Umbria, mentre il centrosinistra si prospetta l’esatto opposto.

Ultime notizie, guerra in Ucraina

Quello di ieri è stato uno dei giorni (il numero 998), di maggior intensità per quanto riguarda i bombardamenti russi in Ucraina. Il presidente Zelensky ha denunciato infatti un massiccio attacco che ha colpito tutte le regioni ucraine, con l’obiettivo di centrare impianti di produzione e distribuzione dell’energia. Sul territorio sono stati lanciati diversi droni, a cominciare dagli Shahed, ma anche diversi missili ipersonici, da crociera e balistici, per un totale di 120 razzi e un centinaio di velivoli comandati a distanza.

Diversi i danni, come del resto ci si poteva attendere, con la Russia che non sembra quindi intenzionata a mollare la presa. Kiev nel frattempo ha spiegato di voler fare di tutto per terminare il conflitto nel 2025, facendo attraverso la diplomazia, così come spiegato ancora da Zelensky: vedremo cosa succederà nelle prossime settimane ma al momento non sembra esservi alcuno spiraglio di pace.

Ultime notizie, Papa Francesco e la guerra in Medioriente

Papa Francesco si è espresso nel suo nuovo libro sulla guerra in Medioriente, conflitto che va avanti da più di un anno, domandosi se il bombardamento di Israele lungo la striscia di Gaza sia un genocidio o meno. Secondo il Santo Padre sarebbe necessario indagare per cercare di comprendere se realmente sia così o meno.

Il nuovo volume uscirà domani in tutta Italia, ma anche in Spagna e in altre nazioni, e nello stesso il Pontefice riflette sui conflitti in corso in tutto il mondo e le tensioni internazionali, ma toccando anche altri temi come la famiglia, l’educazione, il cambiamento climatico, gli immigrati e altri temi attuali. Papa Francesco invita a rispondere all’indifferenza con la carità e la cooperazione, ricordando le migliaia di persone che hanno abbandonato l’Ucraina venendo ospitati da Paesi limitrofi come la Polonia.

Ultime notizie, Jorge Martin vince il mondiale MotoGP

Non sono bastati due primi posti a Pecco Bagnaia nelle due ultime gare stagionali disputate a Barcellona. Con il terzo posto sia nella gara sprint che in quella di ieri, Jorge Martin ha vinto la classifica del mondiale della MotoGP, portando al successo la scuderia Pramac. Un successo che premia anche la Ducati che ha fornito al team privato italiano delle moto potenti ed affidabili.

Il neo campione del mondo nella prossima stagione porterà il numero 1 del detentore del titolo su un’altra moto italiana, l’Aprilia, con la quale ha stipulato il contratto. Martin in questa ultima gara, che si è disputata sul circuito di Barcellona, ha controllato in entrambe le occasioni con la dote di 24 punti di vantaggio che aveva prima della corsa. A lui sono andati anche i complimenti di Bagnaia che aveva vinto le due ultime edizioni del mondiale.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia per la prossima settimana

Sulle regioni italiane è in arrivo una perturbazione invernale che porterà sia pioggia che neve a bassa quota e molto vento. Tutta la settimana sarà contrassegnata da una situazione di instabilità, a differenza degli ultimi giorni, ed il peggioramento della situazione sarà progressivo con possibil allerta in varie zone dalla giornata di giovedì.

A causare questo cambiamento repentino dello scenario meteorologico, sarà una depressione che dopo aver interessato la parte centrale dell’Europa, si spingerà fino al Mediterraneo. I primi segnali si avvertiranno già nella giornata di domani con un rinforzo dei venti, anche se le piogge saranno di debole intensità e solo in alcune zone.

Ultime notizie, giornata mondiale dei poveri

Si è celebrata ieri la giornata mondiale dei poveri ed anche in Italia si sono svolte delle iniziative ad iniziare da quella di Roma dove il Papa ha partecipato ad un pranzo con 1300 persone indigenti. Nel suo discorso domenicale Papa Francesco ha prima sottolineato come nel mondo siano crescendo sempre di più le “disuguaglianza” tra le persone, ed ha lanciato un appello ai politici affinché i poveri non vengano dimenticati.

Ultime notizie, Jannik Sinner vince le Atp finals

Il tennista italiano ha vinto le Atp finals battendo nella finale lo statunitense Fritz con un doppio 6 – 4. Sinner ha vinto tutti gli incontri del girone e gli scontri diretti di semifinale e finale senza perdere un set. Una settimana veramente positiva che si abbina alla notizia che l’Italia ospiterà male finale fino alla stagione 3030.