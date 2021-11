Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, green pass sospeso al Parlamento Europeo

I numeri del bollettino di ieri del coronavirus parlano di 5.822 nuovi casi di contagio e di 26 morti. Entrambi i numeri sono in diminuzione rispetto a quelli del giorno precedente quando i contagi erano stati 6.764 e 31 i morti. Sempre nelle ultime 24 ore si sono registrate 2.502 guarigioni. In totale il numero dei morti è arrivato a 132.39, mentre gli attualmente positivi sono adesso 96.987 con un incremento di 3.294 unità rispetto al giorno precedente.

Bibbiano, bimbi riaffidati alle famiglie/ Giovedì sentenza: affidi illeciti e abusi?

Ultime notizie, arrivata al porto di Trapani la Sea Eye 4

Alle 14.30 di ieri è arrivata a Trapani la nave Sea Eye 4 con a bordo 800 migranti. 200 dei quali minorenni. Tra di loro 5 donne incinte e bambini di età inferiore ai 10 anni. Secondo l’Ong la nave ha salvato uomini, donne e bambini torturati in Libia, mentre da parte del leader della Lega, Salvini, sono stati definisti “clandestini”. Da parte dell’Ong anche una richiesta all’Europa, per una ammonizione a Malta, che non ha coordinato i soccorsi in mare. I migranti erano stati presi a bordo della nave tra martedì è giovedì della settimana scorsa e si trovavano su sette barconi alla deriva nel Mediterraneo. All’arrivo nel porto siciliano sono stati accolti da un’organizzazione predisposta dalla prefettura che si occuperà dei tamponi, dell’identificazione e del trasferimento dei migranti, in alcuni centri e su due navi quarantena all’esterno del porto di Trapani.

Pfizer, nuovo effetto avverso?/ "Casi di mania acuta con caratteristiche psicotiche"

Ultime notizie, i Maneskin a Las Vegas

La band italiana dei Maneskin ha aperto il concerto dei Rolling Stones che si è tenuto a Las Vegas ed ha fatto registrare un grande successo. Anche il leader della band inglese, Mick Jagger, ha ringraziato i Maneskin con una frase in italiano. Vestiti con degli abiti a stelle e strisce, i Maneskin hanno iniziato la loro performance americana con il pezzo intitolato “In nome del padre”, proseguendo poi con il successo di Sanremo, “Zitti e buoni”, suonando poi altri pezzi del loro repertorio finendo con l’applauditissimo “Beggin” il loro singolo più amato dagli americani.

Covid e varianti/ Processo enzimatico altera spike: c'è modo di limitare infettività

Ultime notizie, sospeso il Green Pass al Parlamento Europeo

Con una decisione per ora provvisoria, il Tribunale della Ue ha sospeso l’obbligatorietà del Green Pass per accedere all’interno dell’Europarlamento, ma resta necessaria l’esibizione del tampone negativo. Il Tribunale si è espresso dopo la richiesta fatta da una europarlamentare italiana, la leghista Francesca Donato, che ha parlato di un primo successo, in attesa della decisione che dovrà essere presa, sempre dalla corte, “nel merito”.

Ultime notizie, picchiato un 32enne dopo un incidente stradale davanti alla discoteca Number One

Un bergamasco di 32 anni si trova ricoverato all’ospedale Civile di Brescia in gravissime condizioni dopo essere stato picchiato in maniera brutale davanti all’uscita della discoteca Number One. In precedenza era stato coinvolto in un incidente tra due auto che si erano scontrate frontalmente. La polizia stradale di Iseo, che è stata chiamata sul posto, ha ricostruito le varie fasi dell’incidente, con circa 10 giovani che si sono trovati sul luogo. La persona che ha effettuato il pestaggio non è stata ancora identificata. Dopo essere stato soccorso sul posto, l’uomo è stato trasportato, intubato, in ospedale.

