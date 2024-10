Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente. Si moltiplicano gli appelli affinchè Israele cessi le ostilità anche perchè Tel Aviv, con le settimane di conflitto che avanzano, sta confrontandosi in maniera ostile con sempre più fronti, per ultimo l’Unrwa, messo al bando dal premier Netanyahu. Il commissario generale dell’agenzia Onu, alla luce della mossa di Israele, ha inviato un appello alle Nazioni Unite definendo oltraggioso il comportamento di Israele. Teheran si è invece rivolto al consiglio di sicurezza della stessa organizzazione affinchè lo stesso possa intervenire per fermare Israele, e le sue ultime mosse decisamente poco comprensibili, leggasi anche gli attacchi in serie alle basi Unifil. La situazione in Medioriente sta diventando sempre più esplosiva, e nel contempo stanno continuando i bombardamenti: nelle ultime ore colpita ancora una volta Beirut, e i morti sarebbero una sessantina. Nel frattempo si prova a mediare una tregua, e ancora una volta sono gli egiziani a fare da portavoce fra Hamas e Israele.

Intanto otto soldati austriaci appartenenti alle forze dell’Unifil sono stati feriti, in modo superficiale, durante i raid israeliani in Libano. Il ferimento è stato causato dal lancio di razzi che hanno colpito la città di Naqoura, nelle vicinanze del confine tra i due stati. L’Idf ha bombardato pesantemente anche un condominio nel nord di Gaza, provocando la morte di 143 persone. In questo edificio, che era situato a Beit Lahia, erano ospitati degli sfollati da altre zone della striscia. Intanto, dopo la morte del suo leader, Nasrallah, il gruppo Hezbollah ha scelto il successore, Naim, Qassem. Il capo dei pasdaran iraniani ha dichiarato che molto presto Israele subirà degli attacchi devastanti. Anche in Libano si sono avuti degli attacchi da parte dell’esercito israeliano, che ha colpito la città di Baalbek con 60 vittime accertate.

Ultime notizie, è morta Matilde Lorenzi

Non ce l’ha fatta purtroppo Matilde Lorenzi. La 19enne sciatrice, giovane promessa italiana, è deceduta ieri mattina a seguito di una caduta avvenuta lunedì. Le sue condizioni fisiche erano apparse subito disperate tenendo conto che Matilde Lorenzi, che avrebbe compiuto 20 anni fra pochi giorni, ha sbattuto violentemente la testa e il volto sulla neve ghiacciata, un impatto violentissimo che purtroppo non le ha lasciato scampo.

La giovane sciatrice era stata trasportata in ospedale in elicottero, un disperato tentativo di salvarla, ma nel corso delle ore le sue condizioni fisiche sono purtroppo degenerate, fino appunto alla notizia della morte sopraggiunta nella giornata di ieri. A dare notizia del decesso è stato il ministro della difesa, Guido Crosetto, visto che la stessa Matilde Lorenzi faceva parte dell’esercito, essendo caporale. Sulla vicenda è stata aperta una indagine per cercare di capire se si sia trattato solo di una caduta o se vi siano state delle irregolarità sulla pista..

Ultime notizie, gli ospedali migliori d’Italia

L’ospedale Humanitas di Rozzano è ancora una volta la struttura ospedaliera migliore del nostro Paese assieme all’ospedale di Ancona e a quello di Firenze, il Careggi. A comunicarlo è stata Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sottolineando che questa classifica non serve per penalizzare qualche realtà o dare dei premi, ma semplicemente per spingere verso una sana competizione fra strutture a fare sempre meglio.

Sette le aree che sono state analizzate per assegnare il riconoscimento di prestigio e per la clinica Humantis di Rozzano si tratta di una conferma, visto che per il terzo anno consecutivo si conferma ai vertici in Italia. L’Humanitas, ricordiamo, è un ospedale in parte privato, mentre Ancona e Careggi sono entrambi pubblici, due risultati senza dubbio molto soddisfacenti alla luce delle numerose polemiche degli ultimi tempi circa il taglio dei fondi destinati alla sanità.

Ultime notizie, Jannik Sinner si ritira dal torneo Master 1000 di Parigi

Il numero uno del ranking mondiale, Jannik Sinner, non prenderà parte al Master 1000 di Parigi, iniziato ieri. Lo ha annunciato lo stesso tennista italiano con un video, dando appuntamento alle ATP Finals che si disputeranno a Torino. La causa del ritiro è un virus intestinale che ha colpito l’azzurro prima della partenza per la capitale francese. Intanto continua l’ecatombe degli altri tennisti italiani con l’eliminazione al primo turno anche di Matteo Berrettini e di Darderi.

Ultime notizie, lo spagnolo Rodri si aggiudica il Pallone d’Oro

Nella splendida cornice parigina, il premio di France Football è stato consegnato al giocatore del Manchester City, Rodri, che ha preceduto due madridisti, il brasiliano Vinicius e l’inglese Bellingham. La decisione ha suscitato le polemiche da parte del club spagnolo che non si è presentato alla manifestazione, ed anche Carlo Ancelotti, che è stato premiato come miglior allenatore, non è salito sul palco.

Per il successo del calciatore spagnolo è stato decisivo il suo rendimento con la nazionale, vincente il titolo europeo in Germania. Il Pallone d’oro femminile è stato aggiudicato, per il secondo anno consecutivo, a Aitana Bonmati del Barcellona. sempre ad un giocatore dei catalani è andato il premio del milgior giovane, assegnato a Lamine Yamal.