Non ce l’ha fatta Matilde Lorenzi: la giovane promessa dello sci italiano è morta. E’ risultata quindi fatale la caduta di ieri, e le sue condizioni erano disperate, e purtroppo già si intravedeva un esito funesto. Matilde Lorenzi, come ricorda Repubblica, era originaria di Villarbese, in provincia di Torino. Si era allenata a lungo sul Sestriere, e quando è stata vittima dell’incidente che le ha stroncato la vita si stava allenando presso la pista Grawand G1, in val Senales.

Il tratto dove è avvenuta la rovinosa caduta non era particolarmente pericoloso, anzi, piuttosto pianeggiante, ma qualcosa deve essere andata storta visto che, in base alla ricostruzione, sembra che gli sci della povera sciatrice si siano “aperti”, e ciò ha fatto perdere il controllo alla stessa atleta che ad alta velocità ha sbattuto violentemente a terra, pestando in particolare volto e testa sul terreno ghiacciato, quasi come fosse asfalto.

MATILDE LORENZI, COSA E’ SUCCESSO

Una caduta devastante che sin da subito si era capito fosse stata estremamente rischiosa. Durante la caduta, tra l’altro, Matilde Lorenzi ha perso anche gli sci per poi finire fuori pista, complicando ulteriormente le sue condizioni fisiche. L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo ma come detto sopra, la giovane sciatrice è stata rinvenuta già in condizioni molto disperate, fra la vita e la morte.

A soccorrere la 19enne anche i carabinieri della Val Gardena: la giovane è stata intubata dal personale sanitario presente in loco e quindi portata in ospedale, in quel di Bolzano, un disperato tentativo in elicottero di salvarle la vita, che purtroppo è risultato vano. Nel corso della giornata di ieri i famigliari hanno sperato che Matilde Lorenzi potesse rimanere aggrappata alla vita, ma nella notte le sue condizioni fisiche si sono ulteriormente complicate e alla fine i medici hanno dovuto arrendersi, dichiarandone la morte: troppo grave la caduta subita, e nulla hanno potuto fare anche i camici bianchi nonostante i ripetuti tentativi di salvarle la vita.

MATILDE LORENZI, UNA PROMESSA DELLO SCI ITALIANO

Repubblica ricorda come Matilde Lorenzi fosse una sciatrice in erba dal futuro decisamente promettente, e la scorsa stagione si era imposta in Italia, vincendo il titolo di categoria. Inoltre, aveva ottenuto un duplice buon piazzamento nei mondiali di Juniores in Francia, a Chatel, oltre che un undicesimo posto a St Moritz nel 2023 in Coppa Europa. Purtroppo la sua vita si è spezzata, fermata improvvisamente da una caduta sulle nevi che non le ha lasciato scampo.

A confermare la notizia della morte della ragazza, che fra due settimane (il 15 novembre), avrebbe compiuto 20 anni, è stato Guido Crosetto, ministro della difesa, abbracciando virtualmente la famiglia. Ricordiamo che Matilde Lorenzi faceva parte dell’esercito, essendo una caporale, così come numerosi altri atleti italiani. Il decesso della giovane sciatrice è stato accompagnato da polemiche nei confronti dei caschi, che dovrebbero proteggere di più gli atleti di questo sport.