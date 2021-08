Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: incendi Catania, persone salvate via mare (1 agosto)

Una serie di incendi ha colpito la zona di Catania e le fiamme hanno costretto a molte evacuazioni: 170 persone sono state salvate intervenendo via mare, dopo che si erano rifugiate sulla spiaggia e il governatore siciliano Musumeci ha chiesto immediatamente lo stato di mobilitazione al governo. Il Sud Italia brucia ancora. Ieri sono stati oltre 800 gli interventi svolti dai vigili del fuoco per incendi boschivi: 250 in Sicilia, 130 in Puglia e Calabria, 90 nel Lazio e 70 in Campania. La richiesta si è resa necessaria a causa del grave rischio di incendi legati alla eccezionale situazione meteo climatica che interessa l’Isola. Con il riconoscimento dello stato di mobilitazione la Regione potrebbe contare su un concorso straordinario di risorse extra-regionali sia in termini di uomini sia di mezzi appartenenti ai vigili del fuoco e al volontariato. Nella mattinata di ieri allora il presidente Musumeci si è messo in contatto con il capo della Protezione Civile nazionale, Fabrizio Curcio, per sollecitare l’adozione del provvedimento.

Leggero calo del numero dei contagi registrati ieri, con 6.513 contro i 6,619 del venerdì, anche se con un incremento dei tamponi effettuati. La combinazione fa scendere al 2,4% il tasso di positività, ed anche i decessi scendono da 18 a 16. In controtendenza invece il dato dei ricoveri con aumenti sia per quelli in terapia intensiva, che ora sono 13 in più e per i reparti ordinari, + 39. L’aumento dei nuovi casi di contagio, nonostante la campagna di vaccinazione prosegue a buon ritmo, mette in allarme alcune regioni italiane, tra le quali la Sardegna, che potrebbero anche ritornare in zona gialla prima della fine di agosto. La regione è stata messa in zona rossa nella mappa europea, nonostante sia bianca in quella italiana, e i nuovi casi si registrano più nella parte sud della regione che in quella nord come è accaduto nell’estate 2020. Anche per la Sardegna dal 6 di agosto saranno in vigore, come nel resto d’Italia, le regole del Green Pass, ma fino a quel momento nessuna registrazione né alle partenze né agli arrivi. Anche qui la grande maggioranza dei ricoverati sono persone non vaccinate.

Ultime notizie, ancora medaglie azzurre alle Olimpiadi di Tokyo

Anche nella giornata di ieri il medagliere olimpico italiano si è aggiornato con la conquista di una medaglia di argento e tre di bronzo che portano il totale generale a 24. A raggiungere l’argento è l’arciere Nespoli, non nuovo a vincere medaglie alle Olimpiadi, che si arrende solo nella finale al giovane avversario turco. Per i tre bronzi inizia Simona Quadarella, che si riscatta nella gara degli 800 metri stile libero, proseguono poi Irma Testa che per la prima volta porta sul podio le azzurre della boxe al femminile, e Nino Pizzolato che se lo aggiudica nel sollevamento pesi categoria fino a 81 chilogrammi. Anche le squadre italiane si comportano bene con il basket che batte la Nigeria e si qualifica per i quarti contro una avversaria che uscirà dal sorteggio di domani. Già definita invece l’avversaria della formazione di pallanuoto maschile che dopo aver battuto il Giappone sfiderà lunedì, sempre nei quarti di finale, l’Ungheria. Grandi soddisfazioni anche dall’atletica dove arriva il record italiano dei 100 metri piani con Jacobs che vince la sua batteria in 9.94 secondi.

Ultime notizie, Gaetano Curreri ricoverato dopo un infarto

Gaetano Curreri, cantante e leader degli Stadio è stato ricoverato venerdì sera nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di San Benedetto del Tronto dopo un infarto mentre stava cantando sul palco. Curreri ora è vigile, e i suoi colleghi che lo hanno raggiunto telefonicamente hanno dichiarato che il problema è stato superato brillantemente, anche grazie al tempestivo intervento dei sanitari dopo che il cantante si era accasciato sul palco.



