Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: l’Atalanta vince l’Europa League, storico trionfo dei bergamaschi

E’ un successo storico quello dell’Atalanta che in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ha battuto i tedeschi con il risultato di tre reti a zero, portandosi a casa il trofeo. Si tratta della prima vittoria in campo internazionale dei nerazzurri, giunta dopo una straordinaria partita a senso unico visto che ancor prima della mezz’ora di gioco, i nerazzurri erano già sul due a zero.

Eroe indiscusso della serata, Lookman, autore di una tripletta con reti al 12esimo, 26esimo e infine, del definitivo ko, al 75esimo minuti di gioco. Una prova incredibile quella degli uomini di Gasperini contro un Bayer Leverkusen che viene dalla storica vittoria della Bundesliga senza aver mai perso un match. A Bergamo festa per tutta la notte con caroselli e migliaia di tifosi scesi in strada a festeggiare.

Ultime notizie, Giorgia Meloni sul redditometro

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, si è espressa sul redditometro, per cercare di fare chiarezza dopo le notizie degli ultimi giorni. Attraverso la propria pagina X il premier ha scritto: “Mai nessun ‘Grande fratello fiscale’ sarà introdotto da questo governo. Sono sempre stata contraria a meccanismi invasivi di redditometro applicati alla gente comune”, aggiungendo poi che “sull’ultimo decreto recentemente varato dal Mef, che negli intendimenti delimita l’azione di verifica dell’amministrazione finanziaria, mi confronterò personalmente con il viceministro Leo, al quale ho chiesto anche di venirne a riferire al prossimo Consiglio dei ministri. E, se saranno necessari cambiamenti, sarò io la prima a chiederli”.

La leader dei Fratelli d’Italia ha poi sottolineato che: “L’attuazione della delega fiscale, portata avanti in particolare dal viceministro dell’Economia Leo, è fino a ora andata nella direzione di migliorare il rapporto tra Stato e cittadino, tutelare i lavoratori onesti e contrastare la grande evasione, quella, per intenderci, dei sedicenti nullatenenti con ville, barca e supercar. Continueremo in questa direzione, sempre dalla parte dei cittadini”.

Ultime notizie, terremoto Campi Flegrei: un’altra scossa

Un’altra forte scossa di terremoto si è verificata nella giornata di ieri ai Campi Flegrei, precisamente un sisma con una magnitudo di 3.6 gradi sulla scala Richter localizzato alle ore 8:28. L’evento ha, come presumibile, gettato nel panico la popolazione locale, alla luce anche dell’alta tensione che la stessa sta vivendo in queste ultime settimane, per via dei continui movimenti tellurici.

La scossa di terremoto di ieri è stata avvertita ai piani alti dei palazzi di diversi quartieri di Napoli, nonché dei vari comuni della zona flegrea. Un continuo sciame sismico che dura da giorni e che ricordiamo è culminato, per il momento, con la scossa di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter di lunedì sera che ha obbligato le autorità a sfollare diverse abitazioni, con la creazione di alcune tendopoli momentanee per accogliere gli sfollati appunto.

Ultime notizie, Carlo Conti condurrà il Festival di Sanremo 2025 e 2026

Sarà Carlo Conti l’erede di Amadeus al Festival di Sanremo 2025 e 2026. L’annuncio è giunto ieri mattina dopo che le indiscrezioni si erano moltiplicate soprattutto nelle ultime ore. Alla fine si tratterà quindi di un ritorno avendo già diretto il festival per tre edizioni, dal 2015 al 2017. Così come Amadeus, Carlo Conti assumerà anche le vesti di direttore artistico.

“Per i prossimi due anni Conti sarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo. Per il conduttore non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2015 al 2017, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Il Direttore artistico è già al lavoro per un Festival con tante sorprese e novità”, questo quanto reso noto dalla Rai.

Ultime notizie, grave incidente sul lavoro a Capodichino

Un grave incidente sul lavoro, avvenuto in una galleria del cantiere per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli, ha provocato la morte di un 63enne, Antonio Russo, che nel prossimo mese di settembre avrebbe lasciato il lavoro per andare in pensione, e il ferimento di altri due operai che sono ricoverati in ospedale in codice rosso, uno all’Ospedale del Mare e l’altro presso il Cardarelli.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, i tre operai sarebbero stati travolti mentre stavano lavorando all’interno della galleria e si sta indagando riguardo alle cause dell’incidente, tra le quali potrebbe esserci quella di un investimento da parte di un carrello. Oltre alla polizia, sul posto si trovano anche i vigili del fuoco. I sindacati hanno evidenziato in un comunicato che si tratta del secondo incidente sul lavoro in pochi mesi nella stessa tratta della metropolitana.

Ultime notizie, il fondo Oaktree è il nuovo proprietario dell’Inter

Il cambio di proprietà dell’Inter campione d’Italia adesso è ufficiale. Il fondo d’investimento statunitense Oaktree ha infatti diramato un comunicato con il quale annuncia il mancato riscatto del debito da parte di Zhang e l’acquisizione dei beni dati in pegno.

Nel comunicato si fa anche un accenno alla strategia che si vuole perseguire nella conduzione dell’Inter, definendo una “crescita e successo nel lungo periodo”. Con l’arrivo del fondo californiano alla testa della società nerazzurra sono ora 7 le formazioni che militano nella serie A nostrana di proprietà statunitense.

Ultime notizie, le conseguenze della turbolenza sull’aereo atterrato a Bangkok

Sono abbastanza gravi le conseguenze dell’incidente aereo provocato nella giornata di ieri da una turbolenza sul volo della Singapore Airlines partito da Londra ed in viaggio per Singapore.

Dopo l’atterraggio di emergenza all’aeroporto della capitale thailandese i pazienti più gravi sono stati subito trasportati in vari ospedali e 20 di loro sono attualmente nei padiglioni di terapia intensiva. Oltre ai numerosi feriti, l’incidente aveva già provocato anche la morte di uno dei 211 passeggeri che si trovavano a bordo insieme ai membri dell’equipaggio al momento della turbolenza.

Ultime notizie, il tedesco Steinhauser vince la 17esima tappa del Giro d’Italia

Primo successo da professionista per il tedesco che è riuscito ad arrivare in solitaria al termine della tappa che portava alla cima del Brocon, scalato per 2 volte. Dopo una tappa molto combattuta la maglia rosa Pogacar questa volta è arrivato al secondo posto, ma ha acquisito ulteriore vantaggio nei confronti degli inseguitori della classifica generale.

Ultime notizie, arrestato a Viterbo il latitante turco Baris Boyun

Un super ricercato turco, Baris Boyun, è stato arrestato oggi a Viterbo con un blitz effettuato dagli uomini della Dda. Per l’arresto di questo super latitante il presidente turco Erdogan stava pressando da mesi il nostro governo. Gli arrestati nel corso del blitz sono in totale 19. All’Italia sono arrivate anche le congratulazioni del governo di Ankara.











